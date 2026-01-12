Laure Manaudou débarque sur TF1, l'annonce officielle !

Après son frère Florent, Laure Manaudou a décidé de tenter l'aventure Danse avec les Stars. En effet, l'ancienne nageuse fait partie du casting de la saison 15. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Laure Manaudou a détaillé ses points forts et ses points faibles avant le lancement de la compétition ce lundi.

«Je n’ai jamais dansé»

En parallèle, Laure Manaudou a publié une vidéo où elle a annoncé la couleur avant ses débuts dans l'émission Danse avec les Stars, prévus ce lundi. « Mon niveau de danse ? Je pense que je me mets 2, parce que je n’ai jamais dansé. J’estime que je ne suis pas nulle non plus, mais je ne suis pas super forte. Ma souplesse ? Je me mettrais un 5, puisqu’en étant sportive, je pense que j’ai à peu près des notions de souplesse, mais pas au niveau de la danse. Mon sens du rythme ? C’est un 1. J’ai pas du tout le sens du rythme et c’est pour ça que j’ai accepté de faire cette aventure. C’est pour apprendre plein de choses et pour que ça me donne confiance en moi. Ma condition physique ? Un 7. J’ai fait la moitié d’une prépa marathon, il n’y a pas longtemps. Mais je suis tombée malade, donc j’ai tout arrêté. En mental, je me mets un 10. Je sais que c’est ça qui m’a amenée au haut niveau et c’est ça qui fera que j’aurai envie d’aller plus loin. Je suis motivée à 100%, parce que je sais que je vais m’améliorer forcément, que je vais faire des belles rencontres et que je vais apprendre plein de choses », a reconnu la candidate de 39 ans.