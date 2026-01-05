Wembanyama avec une superstar, c'est du «jamais vu» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant le début de la saison régulière et de ses pépins physiques, Victor Wembanyama faisait l'objet d'une grosse prédiction de la part de Carmelo Anthony. Le pivot français des San Antonio Spurs va gagner la course au MVP de la saison régulière. Et ce, pour une raison très simple : il est de la trempe des LeBron James et Shaquille O'Neal.

Victor Wembanyama a fêté son 22ème anniversaire dimanche. Celui qui est surnommé « The Alien » enchaîne les pépins physiques ces derniers temps, mais parvient tout de même à mettre tout le monde d'accord dès qu'il pose le pied sur les parquets de NBA. Le franchise player des San Antonio Spurs est parti pour empiler les trophées dans l'élite du basket américain d'après Shaquille O'Neal. Qu'ils soient collectifs ou individuels.

«Il sera MVP cette année» Le rookie de l'année 2024 devrait même être clairement dans la discussion pour les titres de MVP de saison régulière comme Carmelo Anthony l'affirmait en octobre dernier par le biais de son podcast 7PM in Brooklyn. L'ancienne star des Denver Nuggets et des New York Knicks estime que Victor Wembanyama va suivre les traces des Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal ou encore la superstar LeBron James. « Il sera MVP cette année. Je dis ça parce que, dans toutes les catégories qui existent, il peut être le numéro 1 de la saison. Franchement, on n’a jamais vu ça. Je n’ai pas vu Wilt (Chamberlain) jouer, mais j’ai vu des images. On n’avait jamais rien vu de tel que Wilt... ».