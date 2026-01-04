Une star sous le charme, c'est l'amour fou avec Wembanyama !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dwyane Wade a côtoyé Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron James, Stephen Curry et bien d'autres grands noms de la NBA. Et pourtant, ce que propose Victor Wembanyama tant par ses attributs que sa mentalité laisse l'ancien arrière sans voix. Au cours d'une de ses prises de parole sur Time Out, D-Wade a déclaré sa flamme à Wemby.

Victor Wembanyama a débarqué en NBA à l'automne 2023 après avoir été drafté à la première position par les San Antonio Spurs. A la fin de la saison en question, il fut élu rookie de l'année et n'a cessé de s'affirmer sur les parquets de l'élite du basket américain. Le pivot français très habile de ses mains et mobile malgré ses 2 mètres 24, choque tout simplement Dwyane Wade. Non pas pour ses attributs, mais pour l'avance déjà prise sur les plus grands de la discipline au niveau de sa précocité.

«Quand on y regarde de plus près, on se dit : c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu» « Je ne connais pas toutes les statistiques, mais j'ai entendu cela à propos de Wemby. À ce stade, après le nombre de matchs qu'il a disputés en NBA, il a marqué plus de points que LeBron James au même moment. Il a réalisé plus de contres que Hakeem Olajuwon. Il a délivré plus de passes décisives que Magic (nldr Johnson) dans le nombre de matchs qu'il a disputés jusqu'à présent. Il est au-dessus du talent de Mount Rushmore, il a plus de trois points que Steph Curry au même moment. Cela enthousiasme tout le monde quand quelqu'un est dans la même conversation que les personnes qui sont nos idoles. Quand on y regarde de plus près, on se dit : c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu ». a confié le triple champion NBA avec le Miami Heat en 2006, 2012 et 2013.