Fracture en privé, Wembanyama règle ses comptes !

Pour son retour dans le cinq majeur après diverses apparitions en tant que remplaçant en marge de sa reprise de la compétition, Victor Wembanyama a perdu à deux reprises. Et ce, malgré de grosses performances de sa part. En conférence de presse, la star des San Antonio Spurs a vidé son sac.
Une élongation au mollet l'arrêtait dans son élan à la mi-novembre. Et ce, bien que Victor Wembanyama était le moteur d'un roster géré par Mitch Johnson qui avait trouvé son rythme de croisière depuis le début de la saison régulière de NBA. Les San Antonio Spurs ont dû se passer du numéro un de la draft 2023 pendant un mois avant son retour gagnant en demi-finale de NBA Cup face à l'Oklahoma City Thunder (111-109).
Les Spurs frappés par «une anxiété offensive»
Depuis son retour de blessure, Victor Wembanyama devait se contenter de sorties de banc, son coach préférant le ménager dans l'optique d'éviter toute rechute précoce. Cependant, lors des deux dernières sorties des Spurs, Wemby a réintégré le Starting 5 en claquant 32 points et 26 points respectivement contre l'Utah Jazz et les Cleveland Cavaliers (111-127 et 101-113). Ses deux titularisations se sont soldées par deux défaites malgré les performances statistiques plus que positives du franchise player. Le head coach Mitch Johnson a évoqué une « anxiété offensive » après le revers contre la franchise de l'Ohio dans la nuit de lundi à mardi.
«On n’est pas aussi bons que ce que tout le monde disait après nos derniers matchs»
Pour Victor Wembanyama, l'équipe texane s'est montrée trop encline à emprunter des raccourcis dans son jeu dernièrement. Ce qui l'a desservi à son sens. D'autant plus que le pivot des Spurs affirme qu'ils ne sont pas aussi bons que les médias l'ont laissé penser après les deux victoires face au champion NBA en titre : l'Oklahoma City Thunder (130-110 et 117-102). « Je ne sais pas si c’est de l’anxiété mais c’est un moment de la saison où on a essayé pas mal de choses. Certaines ont marché, d’autres non et les adversaires tentent de nouvelles choses mais ça devrait être un match plus calme que ça ne l’était vingt matchs en arrière. On sort d’un passage très difficile dans notre calendrier, qu’on a bien négocié, avec des matchs qui nous demandaient beaucoup de concentration mentale. Et il fallait sortir de ça. Comme l’a dit le coach après le dernier match, on n’est pas aussi bons que ce que tout le monde disait après nos derniers matchs, et on n’est pas aussi mauvais que ce qu’on a montré ces deux derniers matchs, mais il faut qu’on arrive à gérer tout ça, et ne pas gâcher nos efforts avec des erreurs du genre ».