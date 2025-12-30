Fracture en privé, Wembanyama règle ses comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour son retour dans le cinq majeur après diverses apparitions en tant que remplaçant en marge de sa reprise de la compétition, Victor Wembanyama a perdu à deux reprises. Et ce, malgré de grosses performances de sa part. En conférence de presse, la star des San Antonio Spurs a vidé son sac.

Une élongation au mollet l'arrêtait dans son élan à la mi-novembre. Et ce, bien que Victor Wembanyama était le moteur d'un roster géré par Mitch Johnson qui avait trouvé son rythme de croisière depuis le début de la saison régulière de NBA. Les San Antonio Spurs ont dû se passer du numéro un de la draft 2023 pendant un mois avant son retour gagnant en demi-finale de NBA Cup face à l'Oklahoma City Thunder (111-109).

Les Spurs frappés par «une anxiété offensive» Depuis son retour de blessure, Victor Wembanyama devait se contenter de sorties de banc, son coach préférant le ménager dans l'optique d'éviter toute rechute précoce. Cependant, lors des deux dernières sorties des Spurs, Wemby a réintégré le Starting 5 en claquant 32 points et 26 points respectivement contre l'Utah Jazz et les Cleveland Cavaliers (111-127 et 101-113). Ses deux titularisations se sont soldées par deux défaites malgré les performances statistiques plus que positives du franchise player. Le head coach Mitch Johnson a évoqué une « anxiété offensive » après le revers contre la franchise de l'Ohio dans la nuit de lundi à mardi.