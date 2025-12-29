Wembanyama : Sous le charme, une star lui lâche un ultimatum !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il est sans contestation possible l'étendard du drapeau français en NBA. De par ses performances XXL aux San Antonio Spurs ou bien sa volonté d'inculquer la mentalité européenne des ultras dans l'élite du basketball américain, Victor Wembanyama fait l'unanimité de l'autre côté de l'Atlantique. Si bien que Shaquille O'Neal s'est épris de sa personne au point de lui prédire un avenir des plus radieux.

Entre 2000 et 2002, les Los Angeles Lakers ont marché sur la NBA. Le duo Kobe Bryant et Shaquille O'Neal faisait des ravages sur les parquets américains en raflant trois titres de champion NBA. Avec le Miami Heat en 2006, The Diesel a également mis la main sur le trophée Larry O'Brien. L'imposant pivot passé par les Boston Celtics et les Dallas Mavericks entre autres s'est reconverti en tant que consultant en apparaissant dans la réputée émission Inside The NBA aux côtés de Charles Barkley et Kenny Smith notamment.

Shaquille O'Neal voit très grand pour Victor Wembanyama C'est dans cet exercice qu'il témoigne de la progression de Victor Wembanyama en NBA depuis ses débuts en tant que numéro un de la draft à l'automne 2023 aux San Antonio Spurs jusqu'à ce jour où il est clairement le franchise player du roster de Mitch Johnson. Shaquille O'Neal n'a pas eu froid aux yeux et s'est clairement mouillé en faisant la prédiction ci-dessous au sujet de celui qui est surnommé Wemby.