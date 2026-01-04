Squeezie avec Laure Manaudou, la révélation !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À partir du 23 janvier, l’émission Danse avec les stars reprend ses droits sur TF1 avec une quinzième saison dans laquelle on retrouvera notamment la championne olympique de natation Laure Manaudou. Contacté pour faire partie de l’aventure, le YouTubeur Squeezie aurait quant à lui réclamé un cachet trop important pour la production.

Après Florent Manaudou, finaliste de la dernière saison aux côtés d’Elsa Bois, c’est au tour de Laure Manaudou de participer à Danse avec les stars. La championne olympique de natation a accepté de participer à la célèbre émission de TF1, ce qu’elle n’avait pas prévu à l’origine. « J’ai aimé le voir (son frère Florent) mais je me suis immédiatement dit que ce n’était pas dans ma personnalité de me lancer ainsi. Puis je suis venue plusieurs fois, j’ai observé l’ambiance, apprivoisé le parquet, regardé ce qui se passait. Peu à peu, j’y ai vu une belle opportunité d’apprendre à danser et de relever un défi personnel », expliquait-elle récemment dans les colonnes du Parisien.

Les autres personnalités avec Laure Manaudou En plus de Laure Manaudou, le casting de cette nouvelle saison qui débute dans quelques jours est composé de l'acteur américain Ian Ziering, l'animateur Stéphane Bern, Miss France 2025 Angélique Angarni Filopon, les anciens élèves de la Star Academy Emma, Lucie Bernardoni et Julien Lieb, l'acteur Philippe Lellouche et l'humoriste Samuel Bambi. La production de DALS a essuyé quelques refus, dont du YouTubeur Squeezie.