Laure Manaudou malade : La mauvaise nouvelle…

Fragilisée par un trek au Népal, Laure Manaudou a dû renoncer à sa participation au marathon de Valence ce dimanche. Malgré sa détermination, la championne olympique de natation s'est vue contrainte de renoncer à cet objectif qu’elle partageait avec d’autres anciens sportifs, présents en Espagne durant le week-end.
Ce dimanche se tenait le marathon de Valence, une course à laquelle devait participer Laure Manaudou avec ses compagnons du RMC Running. La championne olympique de natation s’était en effet lancée dans ce défi en septembre dernier avec le champion de France de football Anthony Mounier, l’ancien tennisman Arnaud Clément, et le champion de France de cyclisme Nacer Bouhanni, encadrés par des spécialistes et suivis chaque semaine dans le podcast de RMC. Malheureusement pour elle, Laure Manaudou a dû faire l’impasse sur ce rendez-vous.
« Mon cœur me dit d'y aller, mais mon corps me dit non »
Il y a deux semaines, l’ancienne nageuse âgée de 39 ans avait annoncé qu’elle ne pourrait pas prendre le départ de la course ce dimanche, revenue épuisée et malade d’un trek éprouvant au Népal. « Mon cœur me dit d'y aller, mais mon corps me dit non. Les deux semaines qui sont là, c’était pour faire du kilométrage, chose que je n'ai pas pu faire. Donc, j'ai le regret de dire que mon corps ne sera pas capable de courir 42 kilomètres », regrettait Laure Manaudou dans le podcast RMC Running.
« Je suis très frustrée »
« Je suis très frustrée parce que, même si je suis partie au Népal et que j'ai des kilomètres en moins, j'avais mis beaucoup de cœur et d'envie à participer à ce marathon, surtout que c'est le premier et que c'est, entre guillemets, le plus facile aussi, parce qu'il y a l'équipe qui est là, ajoutait Laure Manaudou. C’est vrai que c'est compliqué pour moi parce que j'ai l'impression de vivre un peu un échec, mais je vais vous suivre et j'espère continuer la course à pied à un rythme moindre, mais en tout cas ne pas abandonner et voir ce qui se passera après. Pour Valence, ça me paraît compliqué, en tout cas, d'être en forme… Je pense qu’un semi-marathon, j’aurais pu le faire en serrant les dents, mais je n’oublie pas non plus que je suis nageuse et que je n’ai pas l'habitude d'avoir autant d'impact dans mon corps ». Anthony Mounier, Arnaud Clément et Nacer Bouhanni ont donc couru sans Laure Manaudou à Valence.