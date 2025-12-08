Laure Manaudou malade : La mauvaise nouvelle…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fragilisée par un trek au Népal, Laure Manaudou a dû renoncer à sa participation au marathon de Valence ce dimanche. Malgré sa détermination, la championne olympique de natation s'est vue contrainte de renoncer à cet objectif qu’elle partageait avec d’autres anciens sportifs, présents en Espagne durant le week-end.

Ce dimanche se tenait le marathon de Valence, une course à laquelle devait participer Laure Manaudou avec ses compagnons du RMC Running. La championne olympique de natation s’était en effet lancée dans ce défi en septembre dernier avec le champion de France de football Anthony Mounier, l’ancien tennisman Arnaud Clément, et le champion de France de cyclisme Nacer Bouhanni, encadrés par des spécialistes et suivis chaque semaine dans le podcast de RMC. Malheureusement pour elle, Laure Manaudou a dû faire l’impasse sur ce rendez-vous.

« Mon cœur me dit d'y aller, mais mon corps me dit non » Il y a deux semaines, l’ancienne nageuse âgée de 39 ans avait annoncé qu’elle ne pourrait pas prendre le départ de la course ce dimanche, revenue épuisée et malade d’un trek éprouvant au Népal. « Mon cœur me dit d'y aller, mais mon corps me dit non. Les deux semaines qui sont là, c’était pour faire du kilométrage, chose que je n'ai pas pu faire. Donc, j'ai le regret de dire que mon corps ne sera pas capable de courir 42 kilomètres », regrettait Laure Manaudou dans le podcast RMC Running.