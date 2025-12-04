F1 - Verstappen : L’offre à 6M€ qu’il n’a pas pu refuser…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De Liam Lawson à Max Verstappen. Voici la bascule que va effectuer Isack Hadjar à compter du début de la saison 2026. Le pilote Racing Bulls qui a décroché un podium le 31 août dernier au Grand Prix des Pays-Bas s’est engagé avec Red Bull en signant un contrat alléchant financièrement parlant. Tout est révélé.

Isack Hadjar, un an après s’être jeté dans le grand bain de la Formule 1 chez Racing Bulls, va entrer dans une nouvelle dimension. Chez Red Bull, le pilote français de 21 ans a signé un contrat d’une saison avec une seconde optionnelle. Une annonce effectuée en début de semaine par Red Bull Racing qui ravira Max Verstappen, lui qui s’est déjà prononcé sur cette éventualité au cours de la saison. Un nouveau partenaire pour le quadruple champion du monde après Liam Lawson et Yuki Tsunoda cette saison pour l’année prochaine. Une énorme opération financière pour Hajdar.

Hadjar multiplie son salaire par 5 chez Red Bull ? Le Business Book GP a confié ces dernières heures qu’Isack Hadjar peut, selon ses performances chez Red Bull la saison prochaine, tout simplement multiplier son salaire par cinq. Percevant des émoluments d’1M€ à l’année chez Racing Bulls, le Français est susceptible de faire grimper ses revenus jusqu’à 6,6M€ en incluant les divers bonus. Diverses clauses ont été ajoutées au contrat signé par le clan Isack Hadjar. Si jamais le pilote ne répondait pas suffisamment bien aux attentes sur les circuits, son salaire redescendrait à 4,2M€.