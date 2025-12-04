F1 - Verstappen : L’offre à 6M€ qu’il n’a pas pu refuser…

De Liam Lawson à Max Verstappen. Voici la bascule que va effectuer Isack Hadjar à compter du début de la saison 2026. Le pilote Racing Bulls qui a décroché un podium le 31 août dernier au Grand Prix des Pays-Bas s’est engagé avec Red Bull en signant un contrat alléchant financièrement parlant. Tout est révélé.
Isack Hadjar, un an après s’être jeté dans le grand bain de la Formule 1 chez Racing Bulls, va entrer dans une nouvelle dimension. Chez Red Bull, le pilote français de 21 ans a signé un contrat d’une saison avec une seconde optionnelle. Une annonce effectuée en début de semaine par Red Bull Racing qui ravira Max Verstappen, lui qui s’est déjà prononcé sur cette éventualité au cours de la saison. Un nouveau partenaire pour le quadruple champion du monde après Liam Lawson et Yuki Tsunoda cette saison pour l’année prochaine. Une énorme opération financière pour Hajdar.
Hadjar multiplie son salaire par 5 chez Red Bull ?
Le Business Book GP a confié ces dernières heures qu’Isack Hadjar peut, selon ses performances chez Red Bull la saison prochaine, tout simplement multiplier son salaire par cinq. Percevant des émoluments d’1M€ à l’année chez Racing Bulls, le Français est susceptible de faire grimper ses revenus jusqu’à 6,6M€ en incluant les divers bonus. Diverses clauses ont été ajoutées au contrat signé par le clan Isack Hadjar. Si jamais le pilote ne répondait pas suffisamment bien aux attentes sur les circuits, son salaire redescendrait à 4,2M€.
«Je veux vraiment finir ma saison sur une bonne note»
Avant d’ouvrir un nouveau chapitre de son aventure en Formule 1 pour 2026, il lui reste encore un Grand Prix à courir pour Racing Bulls. A Abu Dhabi dimanche, Isack Hadjar a des ambitions précises qu’il a partagé à la presse dans des propos rapportés par turbo.fr. « Nous arrivons à Abu Dhabi après une fin de course frustrante pour nous au Qatar, lors d'un week-end où nous avons constamment montré notre vitesse et où nous aurions pu décrocher une nouvelle sixième place. Je suis convaincu que notre voiture nous permettra de nous battre pour une nouvelle Q3 et pour des points. C'est donc clairement notre objectif pour cette dernière course de la saison. Je veux vraiment finir ma saison sur une bonne note et je vais donner absolument tout ce que j'ai pour que ce soit le week-end le plus mémorable pour nous tous ».