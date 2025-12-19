Après le PSG, le Qatar prêt à débarquer en Formule 1 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le Qatar décidait de s'offrir le PSG et voilà qu'aujourd'hui, le club de la capitale a réussi à s'inviter à la table des plus grandes formations mondiales. Les Qataris ont choisi le football pour mettre la lumière sur eux, mais voilà qu'ils garderaient un oeil sur d'autres sports. A commencer visiblement par la Formule 1.

A 57 ans, Frédéric Vasseur est aujourd'hui à la tête de Ferrari. C'est en 2023 que le Français a rejoint la Scuderia, débarquant en provenance de l'écurie Sauber. Mais voilà que la trajectoire aurait pu être complètement différente. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Vasseur aurait pu collaborer en Formule 1... avec le Qatar.

« J'ai été en négociation avec le Qatar » Alors que les Qataris ont décidé d'investir massivement dans le football ces dernières années, voilà qu'ils avaient également un oeil sur le rachat d'une écurie de Formule 1. En effet, dans des propos accordés à L'Equipe, Frédéric Vasseur a fait savoir à ce propos : « Quand je dirigeais Sauber (2017-2022), j'ai été en négociation avec le Qatar, qui voulait racheter l'équipe. Alors cette année-là, je suis très souvent allé au Parc pour discuter avec Nasser Al-Khelaïfi ».