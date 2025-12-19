Après le PSG, le Qatar prêt à débarquer en Formule 1 !

En 2011, le Qatar décidait de s'offrir le PSG et voilà qu'aujourd'hui, le club de la capitale a réussi à s'inviter à la table des plus grandes formations mondiales. Les Qataris ont choisi le football pour mettre la lumière sur eux, mais voilà qu'ils garderaient un oeil sur d'autres sports. A commencer visiblement par la Formule 1.
A 57 ans, Frédéric Vasseur est aujourd'hui à la tête de Ferrari. C'est en 2023 que le Français a rejoint la Scuderia, débarquant en provenance de l'écurie Sauber. Mais voilà que la trajectoire aurait pu être complètement différente. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Vasseur aurait pu collaborer en Formule 1... avec le Qatar.
« J'ai été en négociation avec le Qatar »
Alors que les Qataris ont décidé d'investir massivement dans le football ces dernières années, voilà qu'ils avaient également un oeil sur le rachat d'une écurie de Formule 1. En effet, dans des propos accordés à L'Equipe, Frédéric Vasseur a fait savoir à ce propos : « Quand je dirigeais Sauber (2017-2022), j'ai été en négociation avec le Qatar, qui voulait racheter l'équipe. Alors cette année-là, je suis très souvent allé au Parc pour discuter avec Nasser Al-Khelaïfi ».
Le Qatar avec Audi F1 !
En 2026, on aura l'occasion de voir une écurie liée au Qatar sur la grille de départ. En effet, via leur fonds d'investissement souvenir, les Qataris sont entrés au capital d'Audi F1. « L’investissement de QIA apportera une injection de capitaux substantielle, participera à la construction de l’équipe et ouvrira la voie à une amélioration des infrastructures afin de mener l’écurie vers le succès en F1 », faisait notamment savoir la marque aux quatre anneaux.