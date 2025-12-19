F1 - Départ de Red Bull : Max Verstappen lâche une grosse annonce !

Quadruple champion du monde, Max Verstappen était tout proche d'ajouter une cinquième couronne. Chez Red Bull, il était une fois de plus le pilier principal de l'écurie, qui a bien du mal à trouver un deuxième pilote compétitif. En début de saison, l'équipe n'avait pas hésité à rétrograder Liam Lawson et à appeler Yuki Tsunoda. Une décision pas du tout validée par le pilote néerlandais.
Souvent en difficulté pour trouver un équipier de qualité à Max Verstappen, l'écurie Red Bull a déjà annoncé que le prochain pilote qui accompagnera le Néerlandais en 2026 sera le Français Isack Hadjar. Après l'éviction de Liam Lawson, Yuki Tsunoda a tenu jusqu'à la fin de la saison, sans pour autant connaître un succès fou. Le quadruple champion du monde estime que son équipe a peut-être fait une erreur en se passant de Lawson si vite.
Max Verstappen pas d'accord
Jeune pilote de 23 ans, Liam Lawson a débuté la saison 2025 chez Red Bull. Mais après un abandon et une 12ème place en Chine, le Néo-Zélandais a été remercié. « Deux courses pour un coéquipier, je n'étais pas d'accord avec ça à ce moment-là. Parce qu'au final, on gâche la chance de quelqu'un dans un top team. Je dois dire que Liam s'est bien repris chez Racing Bulls » déclare Max Verstappen dans un entretien pour Viaplay.
Problème chez Red Bull pour le coéquipier de Verstappen
Cette année, l'écurie Red Bull a eu bien du mal à voir son deuxième pilote exister. Ce n'est pas forcément une nouvelle chose mais c'était vraiment notable cette saison. Max Verstappen sait bien que Red Bull éprouve des difficultés et ce n'est pas forcément lié à Liam Lawson. « Parce qu'il aurait aussi pu se dire : 'laissez tomber, je n'en ai plus rien à faire'. Mais deux courses, c'est beaucoup trop tôt pour faire un choix. Finalement, Yuki est arrivé. Et ça montre bien que c'était compliqué » poursuit Verstappen.