F1 - Départ de Red Bull : Max Verstappen lâche une grosse annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen était tout proche d'ajouter une cinquième couronne. Chez Red Bull, il était une fois de plus le pilier principal de l'écurie, qui a bien du mal à trouver un deuxième pilote compétitif. En début de saison, l'équipe n'avait pas hésité à rétrograder Liam Lawson et à appeler Yuki Tsunoda. Une décision pas du tout validée par le pilote néerlandais.

Souvent en difficulté pour trouver un équipier de qualité à Max Verstappen, l'écurie Red Bull a déjà annoncé que le prochain pilote qui accompagnera le Néerlandais en 2026 sera le Français Isack Hadjar. Après l'éviction de Liam Lawson, Yuki Tsunoda a tenu jusqu'à la fin de la saison, sans pour autant connaître un succès fou. Le quadruple champion du monde estime que son équipe a peut-être fait une erreur en se passant de Lawson si vite.

Max Verstappen pas d'accord Jeune pilote de 23 ans, Liam Lawson a débuté la saison 2025 chez Red Bull. Mais après un abandon et une 12ème place en Chine, le Néo-Zélandais a été remercié. « Deux courses pour un coéquipier, je n'étais pas d'accord avec ça à ce moment-là. Parce qu'au final, on gâche la chance de quelqu'un dans un top team. Je dois dire que Liam s'est bien repris chez Racing Bulls » déclare Max Verstappen dans un entretien pour Viaplay.