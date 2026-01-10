Un «gros salaire» de l'OM balancé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi, pour affronter le PSG lors du Trophée des Champions, Roberto De Zerbi avait décidé de titulariser Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain. Associé à Pierre-Emile Höjbjerg, le joueur de l'OM a fait bonne impression malgré la défaite. Sous le charme, Walid Acherchour a toutefois émis quelques bémols avec Kondogbia, dont notamment son gros salaire.

Dénouement cruel pour l’OM. Rejoint dans les arrêts de jeu par le PSG, le club phocéen a perdu le Trophée des Champions aux tirs au but. Une défaite de laquelle on peut toutefois retirer certains enseignements positifs. C'est notamment le cas au milieu de terrain avec le match de Geoffrey Kondogbia. Très bon face au PSG, l’Olympien va devoir enchainer, lui qui a trop tendance à se blesser et forcément, ça fait tâche compte tenu de combien l’OM le paye.

« Monstrueux » « Je l’ai trouvé énormissime, monstrueux au milieu. Mais Kondogbia, c’est quand même fou. On va sûrement avoir la notification des 7 semaines out de Kondogbia. Mais à chaque fois qu'il est là, j’aime beaucoup le joueur », a confié Walid Acherchour au micro de l’After Foot sur Geoffrey Kondogbia.