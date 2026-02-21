Didier Deschamps et sa vie de couple, «il y a des moments qui sont désagréables»

Amadou Diawara

Didier Deschamps a rencontré Claude, la femme qui partage sa vie, il y a plus de 40 ans. Interrogé sur sa relation amoureuse, le sélectionneur de l'équipe de France a lâché toutes ses vérités. Didier Deschamps a notamment avoué que tout n'était pas toujours rose dans son mariage, et ce, à cause de l'exposition médiatique.

C'est en 1985 que Didier Deschamps a rencontré Claude. Et quatre ans plus tard, ils se sont mariés, avant d'avoir un enfant en 1996. Lors d'un entretien accordé à VSD en juin 2023, Didier Deschamps a avoué que son fils, Dylan, avait eu du mal à se faire à sa vie de footballeur lorsqu'il était enfant.

«Il y a des moments qui sont injustes» « Durant ma première vie, celle de joueur, c'est surtout sa maman qui s'en est occupé. De sa scolarité, de son éducation. J'avais le bon rôle. On jouait pendant le temps que je pouvais lui consacrer. (...) J'ai passé le plus le temps que je pouvais avec lui. Mais Dylan me voyait surtout faire mon sac et partir, défaire puis refaire mon sac et repartir. Jusqu'à ses 6-7 ans, il ne fallait surtout pas lui parler de foot ni de ballon. Le foot ou le ballon, ça le privait de son papa », a reconnu Didier Deschamps.