Tensions entre les joueurs de l'équipe de France : L’interview dans la presse qui a tout déclenché

Dans son histoire, l'Equipe de France a connu beaucoup de succès mais aussi quelques petits différends qui ont pu mettre à mal l'équilibre. Même lors de la Coupe du monde 1998, lorsque la France évoluait à domicile pour remporter sa première étoile, il y a eu des tensions à cause d'une interview dans la presse.

En 1998, lors du sacre des Bleus lors de la Coupe du monde, l'Equipe de France n'a pas avancé vers la victoire dans une ambiance décontractée au sein de l'effectif. En effet, une interview a surgi dans la presse durant la compétition qui aurait pu mettre à mal l'équipe. Pierre Ménès, journaliste à L'Equipe à ce moment-là, se souvient d'une ambiance un peu bizarre.

« J'ai vraiment vu des journalistes en deuil » Lors de la compétition, l'Equipe de France affronte la Croatie sur son parcours en demi-finales et s'impose 2 buts à 1. Mais la victoire a été entachée par l'expulsion de Laurent Blanc. « Je suis retourné une deuxième fois à Clairefontaine pendant cette Coupe du monde, c’était au lendemain de France-Croatie et l’expulsion de Laurent Blanc pour faire son interview. C’est un drôle de souvenir cette interview parce que Laurent est descendu, j'ai vraiment vu des journalistes en deuil. Laurent avait un tel comportement, une telle classe, une telle distance par rapport aux choses, on sentait vraiment la tristesse » se souvient Pierre Ménès qui l'explique sur sa chaîne YouTube en 2025.