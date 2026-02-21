Une taupe en équipe de France ? Didier Deschamps s’est trompé sur son identité

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans quelques mois, l'Equipe de France se rendra aux Etats-Unis pour y disputer la Coupe du monde 2026. Les Bleus tenteront d'y décrocher une nouvelle étoile et comme d'habitude il y a beaucoup d'attentes concernant ceux qui feront de l'équipe et ceux qui joueront les matches. Un journaliste se confie sur ceux qui lui donnaient des informations.

Ancien journaliste connu pour sa participation au Canal Football Club notamment, Pierre Ménès a commencé sa carrière dans la presse écrite à L'Equipe notamment. A l'époque, il essayait d'être en contact régulier avec des membres de l'Equipe de France pour avoir les informations avant tout le monde. D'ailleurs, il révèle que Didier Deschamps a désigné la mauvaise taupe.

Deschamps désigne un suspect Présent en Equipe de France de 1989 à 2000 avant d'en prendre les rênes en tant que sélectionneur, Didier Deschamps savait que des informations sortaient dans la presse grâce à une taupe. Il a ainsi désigné l'un de ses anciens coéquipiers. « Quand tu es journaliste à L’Equipe, que tu suis l'équipe de France, le grand truc c’est d’avoir la compo. C’est quelque chose d’extrêmement important. Moi j’avais des taupes évidemment. D’ailleurs, Didier Deschamps avait accusé Djorkaeff d’être ma taupe ce qui démontre une méconnaissance du caractère de Youri » réagit d'abord Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube en 2025.