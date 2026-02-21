Didier Deschamps : Un joueur de l'équipe de France attendu pour «lui régler son compte»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d'être le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps en a été le joueur et surtout le capitaine. En 1998, lors du sacre des Bleus à la Coupe du monde, c'est lui qui avait le brassard et la responsabilité de diriger le groupe. Et voilà qu'à cette époque, un évènement avec un joueur international n'avait visiblement pas plu à Deschamps.

Aujourd'hui, l'équipe de France de football compte deux étoiles de championne du monde sur son maillot. C'est en 1998 que la première avait été décrochée. Un sacre dont on se souvient tous avec bien évidemment ce doublé de la tête de Zinedine Zidane en finale face au Brésil. Cette année-là, les Bleus d'Aymé Jacquet étaient donc sur leur petit nuage. Mais voilà qu'avant de soulever le plus beau des trophées, il y aurait eu quelques tensions dans le groupe avec notamment Didier Deschamps, alors capitaine de l'équipe de France.

Une interview qui ne passe pas ? L'équipe de France aura donc été jusqu'au bout de cette Coupe du monde 98. Mais voilà que durant la compétition, tout n'a pas été tout rose chez les Bleus. Il y a notamment eu cette exclusion de Laurent Blanc face au Paraguay qui avait alors profité à Frank Leboeuf et ce dernier n'avait pas hésité à exprimer sa joie dans les médias. Mais voilà que cette sortie n'a pas été du goût du reste du groupe de l'équipe de France.