OM - Un effectif de folie pour De Zerbi : L'énorme annonce à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2024, Roberto De Zerbi refusait de rejoindre Manchester United afin de s'engager avec l'OM. A l'époque, le projet n'avait pas convaincu l'Italien, mais alors que les Red Devils possèdent désormais un effectif bien plus large, De Zerbi pourrait bien se laisser convaincre cette fois-ci.

C'est officiel depuis quelques jours, Ruben Amorim n'est plus l'entraîneur de Manchester United. Les Red Devils devraient installer un coach par intérim qui sera surement Ole Gunnar Solskjaer, afin de se laisser le temps de choisir le meilleur profil pour l'été prochain. Dans cette optique, le nom de Roberto De Zerbi circule dans le nord de l'Angleterre, lui qui avait rencontré les dirigeants mancuniens en 2024 avant de choisir l'OM. Mais Fabrizio Romano assure que la donne a changé et que De Zerbi pourrait bien se laisser tenter, notamment par l'effectif de Manchester United qui a largement évolué.

Intertitre 2 « Roberto De Zerbi, qui a rencontré la direction de Manchester United durant l'été 2024, avait décidé de ne pas poursuivre les discussions, mais il n'a pas rejeté Manchester United en tant que club. Il estimait que ce n'était pas le meilleur moment pour prendre le poste. Il n'y avait pas de feeling. Entre les deux parties », confie le journaliste sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.