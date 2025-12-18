F1 - Max Verstappen dit stop : L’annonce historique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Formule 1 tient un nouveau champion du monde depuis le 7 décembre dernier et le final de la saison à Abu Dhabi. Certes, Max Verstappen a remporté le Grand Prix, mais la 3ème place de Lando Norris a permis au pilote McLaren d’être sacré. Une première pour l’écurie britannique depuis Lewis Hamilton en 2008. Max Verstappen a donc été contraint de céder son numéro « 1 » sur la monoplace. Le pilote Red Bull a d’ailleurs pris une grande décision suite à cela.

Le 8 décembre 2021, Max Verstappen devenait champion du monde de Formule 1 dans un final totalement fou au Grand Prix d’Abu Dhabi avec la Safety Car causée par un accident de Nicholas Latifi. Dans le dernier tour de piste, Verstappen doublait Lewis Hamilton et s’offrait sa première couronne. Trois autres ont suivi et ce, toujours avec le numéro un gravé sur sa monoplace Red Bull.

«Ce ne sera pas le numéro 33. Mon numéro préféré a toujours été le 3, à part le numéro 1» Cependant, cette saison 2025 a marqué la fin du règne Max Verstappen en Formule 1. Le quadruple champion du monde a été battu par Lando Norris qui a célébré en pleurs son premier titre mondial à Abu Dhabi le 7 décembre. Le Britannique hérite donc du numéro un de Verstappen. Que va décider le Néerlandais ? Revenir à ses premiers amours en F1 avec le 33, arboré de 2015 à 2021 ? Le principal intéressé a déjà botté en touche à ce sujet. « Ce ne sera pas le numéro 33. Mon numéro préféré a toujours été le 3, à part le numéro 1 ».