F1 - Max Verstappen dit stop : L’annonce historique !

La Formule 1 tient un nouveau champion du monde depuis le 7 décembre dernier et le final de la saison à Abu Dhabi. Certes, Max Verstappen a remporté le Grand Prix, mais la 3ème place de Lando Norris a permis au pilote McLaren d’être sacré. Une première pour l’écurie britannique depuis Lewis Hamilton en 2008. Max Verstappen a donc été contraint de céder son numéro « 1 » sur la monoplace. Le pilote Red Bull a d’ailleurs pris une grande décision suite à cela.
Le 8 décembre 2021, Max Verstappen devenait champion du monde de Formule 1 dans un final totalement fou au Grand Prix d’Abu Dhabi avec la Safety Car causée par un accident de Nicholas Latifi. Dans le dernier tour de piste, Verstappen doublait Lewis Hamilton et s’offrait sa première couronne. Trois autres ont suivi et ce, toujours avec le numéro un gravé sur sa monoplace Red Bull.
«Ce ne sera pas le numéro 33. Mon numéro préféré a toujours été le 3, à part le numéro 1»
Cependant, cette saison 2025 a marqué la fin du règne Max Verstappen en Formule 1. Le quadruple champion du monde a été battu par Lando Norris qui a célébré en pleurs son premier titre mondial à Abu Dhabi le 7 décembre. Le Britannique hérite donc du numéro un de Verstappen. Que va décider le Néerlandais ? Revenir à ses premiers amours en F1 avec le 33, arboré de 2015 à 2021 ? Le principal intéressé a déjà botté en touche à ce sujet. « Ce ne sera pas le numéro 33. Mon numéro préféré a toujours été le 3, à part le numéro 1 ».
«Ce sera le numéro 3»
Le discours de Max Verstappen a été relayé par F1i ces dernières heures. La star de Red Bull qu’Isack Hadjar rejoindra pour la saison 2026 a arrêté son choix pour partir à la reconquête du titre de champion du monde glané par Lando Norris cette saison. « J’aime bien aussi le 27 car l’association est très graphique, mais Nico (Hülkenberg) l’a déjà. On peut désormais changer. Ce sera le numéro 3 ». Verstappen 3. Il va falloir s’y faire...