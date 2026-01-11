Kylian Mbappé de retour en France, il arrive !

En 2024, Kylian Mbappé devenait actionnaire majoritaire du SM Caen. Depuis, c’est de loin que l’attaquant du Real Madrid suit l’actualité du club normand. S’il a rendu visite aux Caennais en février 2025, Mbappé se fait sinon très discret du côté de Malherbe. Mais voilà que cela pourrait prochainement changer…
Moyennant près de 15M€, Kylian Mbappé est devenu en 2024 l’actionnaire majoritaire du SM Caen. Ayant racheté 80% des parts, l’attaquant du Real Madrid a donc pris les commandes du Stade Malherbe. Mais jusqu’à présent, c’est de loin qu’il regarde ce qu’il se passe en Normandie. Si Mbappé regarde chaque résultat de Caen, ses apparitions se font toutefois rares, lui qui n’est seulement venu qu'une fois, en février 2025.
Mbappé bientôt à Caen ?
Quasiment un an plus tard, les supporters du SM Caen veulent revoir Kylian Mbappé, afin notamment de parler avec lui. Un désir qui pourrait devenir prochainement réalité. En effet, selon les informations de La Tribune Dimanche, le clan Mbappé aurait fait savoir que la star du Real Madrid pourrait prochainement débarquer. A voir quand cela se réalisera…
Les supporters rencontrent Fayza Lamari en attendant !
En attendant de pouvoir discuter avec Kylian Mbappé, les supporters échangent… avec sa mère. Récemment, c’est Christophe Vaucelle, patron d’un groupe de supporters du SM Caen, qui a eu un rendez-vous avec Fayza Lamari. « C'était vraiment très bien de la rencontrer. On s'est dit les choses que l'on avait à se dire. On a commencé par les mauvaises, comme ça c'était fait. Cette réunion s'est très bien déroulée. C'était très intéressant et on est repartis assez confiant sur la suite pour le club. Après, on sait que le côté positif, c'est qu'ils remettent vraiment le club financièrement à flot. C'est très important. Ils sont bien sûr conscients - la preuve puisqu'ils ont changé d'entraîneur - que sportivement cela n'était pas bon », avait-il expliqué.