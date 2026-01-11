Kylian Mbappé de retour en France, il arrive !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Kylian Mbappé devenait actionnaire majoritaire du SM Caen. Depuis, c’est de loin que l’attaquant du Real Madrid suit l’actualité du club normand. S’il a rendu visite aux Caennais en février 2025, Mbappé se fait sinon très discret du côté de Malherbe. Mais voilà que cela pourrait prochainement changer…

Moyennant près de 15M€, Kylian Mbappé est devenu en 2024 l’actionnaire majoritaire du SM Caen. Ayant racheté 80% des parts, l’attaquant du Real Madrid a donc pris les commandes du Stade Malherbe. Mais jusqu’à présent, c’est de loin qu’il regarde ce qu’il se passe en Normandie. Si Mbappé regarde chaque résultat de Caen, ses apparitions se font toutefois rares, lui qui n’est seulement venu qu'une fois, en février 2025.

Mbappé bientôt à Caen ? Quasiment un an plus tard, les supporters du SM Caen veulent revoir Kylian Mbappé, afin notamment de parler avec lui. Un désir qui pourrait devenir prochainement réalité. En effet, selon les informations de La Tribune Dimanche, le clan Mbappé aurait fait savoir que la star du Real Madrid pourrait prochainement débarquer. A voir quand cela se réalisera…