F1 - Rupture avec Max Verstappen : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2019, Pierre Gasly était récompensé de ses excellents débuts en Formule 1 par une signature chez Red Bull. Mais comme de nombreux autres pilotes, le Français a buté sur Max Verstappen et a rapidement été rétrogradé chez Alpha Tauri (ex-Racing Bulls). Et l'actuel leader d'Alpine est revenu sur cette séparation délicate.

Bien avant Isack Hadjar, un autre Français était devenu le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Il s'agit de Pierre Gasly, lui aussi pur produit de l'académie Red Bull. Cependant, cela s'était mal passé pour lui. En 2019, il était effectivement resté seulement six mois aux côtés de celui qui deviendra plus tard quadruple champion du monde. L'actuel pilote Alpine est donc revenu sur cette séparation.

Gasly revient sur son départ de Red Bull « Je ne vais pas mentir, ça a été difficile. 2019, ma deuxième année en Formule 1, il n'y avait de soutien nulle part, dans une très grande équipe qui soutenait énormément Max [Verstappen], et pour de bonnes raisons, parce qu'il apportait les résultats », assure-t-il dans une interview accordée au site officiel de la Formule 1 avant de poursuivre.