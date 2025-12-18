F1 - Rupture avec Max Verstappen : C'est confirmé !

En 2019, Pierre Gasly était récompensé de ses excellents débuts en Formule 1 par une signature chez Red Bull. Mais comme de nombreux autres pilotes, le Français a buté sur Max Verstappen et a rapidement été rétrogradé chez Alpha Tauri (ex-Racing Bulls). Et l'actuel leader d'Alpine est revenu sur cette séparation délicate.
Bien avant Isack Hadjar, un autre Français était devenu le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Il s'agit de Pierre Gasly, lui aussi pur produit de l'académie Red Bull. Cependant, cela s'était mal passé pour lui. En 2019, il était effectivement resté seulement six mois aux côtés de celui qui deviendra plus tard quadruple champion du monde. L'actuel pilote Alpine est donc revenu sur cette séparation.
Gasly revient sur son départ de Red Bull
« Je ne vais pas mentir, ça a été difficile. 2019, ma deuxième année en Formule 1, il n'y avait de soutien nulle part, dans une très grande équipe qui soutenait énormément Max [Verstappen], et pour de bonnes raisons, parce qu'il apportait les résultats », assure-t-il dans une interview accordée au site officiel de la Formule 1 avant de poursuivre.
« De mon côté, je débutais avec un nouvel ingénieur venu de la Formule E, sans expérience en F1. La dynamique était étrange. Je n'avais pas vraiment les outils pour performer. J'ai essayé de me battre à ma manière parce que je voulais réussir, et au final je suis là pour ça : performer. Ils n'étaient pas satisfaits, mais moi non plus, parce que je voyais que je ne pouvais pas montrer mon potentiel », ajoute Pierre Gasly.