F1 - Il vit l’enfer avec Verstappen : Le transfert qui le rend fou !

Max Verstappen (28 ans) a mis quatre couronnes mondiales sur sa tête depuis ses débuts chez Red Bull. Avant de bénéficier du statut de champion du monde, Verstappen a notamment été le coéquipier de Pierre Gasly au sein de l’écurie autrichienne. Une expérience négative pour le pilote français qui a vécu une période très compliquée comme raconté à Off The Grid, émission de Formule 1.

Après seulement 26 Grands Prix courus avec Toro Rosso en 2017 et 2018, l’antichambre de Red Bull à l’époque renommée Racing Bulls, Pierre Gasly recevait un coup de fil d’Helmut Marko. Le conseiller Red Bull récemment libéré de ses obligations contractuelles envers l’écurie autrichienne avait alors contacté le pilote français pour une promotion au sein de la maison mère… aux côtés de Max Verstappen !

«Le téléphone a sonné et Helmut (Marko) m'a dit : OK, tu seras pilote Red Bull Racing » Invité six ans plus tard à s’exprimer sur cette expérience qui ne s’est certainement pas soldée par un succès, Pierre Gasly révèle les coulisses de ce transfert qu’il n’avait pas vu venir. « Juste après Budapest, Daniel (Ricciardo) a annoncé qu'il quittait (Red Bull). L'équipe avait Carlos Sainz comme option et ils m'avaient moi. Le téléphone a sonné et Helmut (Marko) m'a dit : ''OK, tu seras pilote Red Bull Racing au début de l'année prochaine.'' C'était six mois après le début de ma première saison complète en F1 ».