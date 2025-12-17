F1 - Transfert avec Verstappen : La discussion révélée avec Pierre Gasly !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une saison passée chez Racing Bulls, Isack Hadjar a été promu chez Red Bull pour 2026 et sera donc le coéquipier de Max Verstappen. Le Français retrouvera Laurent Mekies, son directeur d'équipe à ses débuts en Formule 1, et a en plus indiqué avoir pu compter sur les conseils de Pierre Gasly, lui aussi passé chez l’écurie autrichienne.

Invité dans l’émission Zack en Roue Libre, Isack Hadjar a évoqué le fameux baquet maudit qu’il s’apprête à occuper chez Red Bull. Plusieurs pilotes ont connu des difficultés en étant les coéquipiers de Max Verstappen, que ce soit Sergio Pérez, Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Liam Lawson ou bien le dernier en date, Yuki Tsunoda, mais le Français n’a pas d'explication à cela.

« J’y vais dans de meilleures conditions que les autres » « Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c’est que j’y vais dans de meilleures conditions que les autres », a déclaré Isack Hadjar, qui estime que la nouvelle règlementation qui entrera en vigueur en 2026 jouera en sa faveur. « Exactement. Le nouveau patron de l’équipe depuis une demi-saison, c’est Laurent Mekies, celui qui s’est occupé de moi mes 12 premières courses, avant qu’il passe chez Red Bull, donc c’est quelqu’un que je connais. Je vais être dans un environnement assez familier, on va dire, et aussi, on part tous d’une page blanche. C’est une voiture que personne ne connaît. »