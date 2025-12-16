F1 : Transfert avec Verstappen, la grosse galère annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques jours, la nouvelle est officielle. Isack Hadjar va évoluer aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull à partir de l’année prochaine. Le jeune Franco-Algérien le sait déjà : il risque probablement de souffrir face à son néo coéquipier, quadruple champion du monde au sein de l’écurie autrichienne.

Cela fait désormais plusieurs années que Max Verstappen traîne une certaine réputation. Celle du pilote extrêmement talentueux, qui créé rapidement un fossé entre lui et son coéquipier. Chez Red Bull, les coéquipiers du Néerlandais semblent étrangement condamnés à la sous-performance. C’est pourtant dans ce contexte qu’Isack Hadjar va tenter d’inverser la tendance.

« Tu sais déjà que ça va être très dur » Promu chez Red Bull pour la saison 2026, le Franco-Algérien est parfaitement conscient de l’immense défi qui l’attend avec Verstappen. « S’il y a un objectif, c’est d’accepter que je serai plus lent le premier mois. Si tu entres avec cet état d’esprit, tu sais déjà que ça va être très dur… regarder les données et voir des choses que tu ne peux pas encore faire », a ainsi confié Hadjar dans des propos relayés par l'Auto Journal.