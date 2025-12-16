F1 - Séparation avec Verstappen : Le coup de fil bouleversant...

Pierrick Levallet

Après Christian Horner, Red Bull a officialisé un autre départ cette année. L’écurie autrichienne s’est en effet séparée d’Helmut Marko. Ce dernier s’est d’ailleurs livré sur sa relation avec Max Verstappen, révélant notamment lui avoir passé un coup de fil après avoir appris que son départ de Red Bull était acté.

«Il est devenu une personnalité incroyablement accomplie» « C’est la relation la plus proche que j’aie jamais eue avec un pilote. Nous avons très rarement eu des divergences d’opinion. Il y a eu quelques petites choses un peu stupides, surtout au début. Mais plus il a eu du succès, plus son approche est devenue simple. Il est devenu beaucoup plus calme. Il n’a presque plus de moments de relâchement ni d’excès, qui étaient bien sûr présents au début. Et il est devenu une personnalité incroyablement accomplie, surtout pour son âge. Il n’a plus besoin de personne, plus besoin qu’on lui explique les choses » a d’abord expliqué Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto.