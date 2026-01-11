PSG : Sa première fois annoncée à la télévision !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le 4 janvier dernier, le PSG a battu le Paris FC en Ligue 1 (2-1) au Parc des Princes dans un match qui a été assez disputé. Sur le terrain, Kevin Trapp était aligné dans les cages du Paris FC, l'occasion pour lui d'affronter pour la première fois son ancien club. Une nouvelle expérience dans sa carrière qu'il semble avoir appréciée.

Ancien gardien du PSG, Kevin Trapp a fait son retour dans la capitale pour signer au Paris FC l'été dernier. L'Allemand était donc aligné pour affronter les champions d'Europe pour ce derby, avec une belle réussite. A 35 ans, il a en tout cas vécu une grande première dans sa carrière.

Une grande première annoncée face au PSG Gardien de 35 ans, Kevin Trapp semble avoir passé du bon temps dans la capitale puisqu'il y est revenu. Au moment d'affronter le PSG, le moment était donc un peu particulier pour lui. « Rejouer au Parc des Princes, ça m’a fait quoi ? C’était surtout la première fois que je jouais contre une équipe où je jouais avant. Dans ma carrière, ça n’est jamais arrivé. Ça m’a fait plaisir quand même parce que j'ai passé du bon temps au PSG. J’ai beaucoup grandi, j’ai beaucoup appris dans ce club. Mais dès que je suis rentré sur le terrain, tout a été oublié » réagit-il au micro de Téléfoot.