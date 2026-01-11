Transfert à Paris : Un buteur confirme le fiasco !

L'été dernier, le Paris FC a passé du temps à bâtir un effectif compétitif pour sa nouvelle saison à venir en Ligue 1. Le promu a réalisé des débuts prometteurs même si c'est plus compliqué depuis quelques semaines. Willem Geubbels, avant-centre du club, se confie sur les attentes.
Ancien joueur de l'OL ou de Monaco, Willem Geubbels a débarqué au Paris FC l'été dernier pour ce nouveau projet qui lui faisait de l'œil. Le joueur français n'a pas réalisé un début de saison exceptionnel et d'ailleurs le club ne pointe qu'au 15ème rang. Forcément le bilan est mitigé pour lui.
Le Paris FC dans le dur
Battu par le PSG début janvier, le Paris FC a du mal à avancer depuis quelques mois désormais. Buteur dans ce derby, Willem Geubbels réalise une première moitié de saison timide. « Comment je juge mon début de saison ? On ne va pas se mentir. Mon début de saison est moyen. Pour un attaquant, finir sur trois buts à la mi-saison, ce n’est pas forcément ce que j’attendais. Maintenant, on est deux à jouer devant avec JP (Krasso), on tourne souvent. On a eu un peu de mal à trouver le bon équilibre, je pense l’un comme l’autre, avec cette rotation. Il faut que le peu de choses qu’on ait, qu’on le fasse bien et qu’on marque, clairement. C’est vrai que ce n’était pas forcément ce que j’attendais de moi-même sur la première partie de saison » explique-t-il au Parisien.
Le Paris FC sur un fil
Avec seulement 4 victoires depuis le début de la saison, le Paris FC n'a pas encore écarté le danger, loin de là. L'objectif est de se maintenir et de durer dans l'élite et forcément, la pression est sur les épaules de Willem Geubbels. « Les critiques, positives ou négatives, je vis avec, je les entends et je n’ai pas de problème par rapport à ça. Mon devoir c’est de vivre avec tout ça, de corriger mes manques et de marquer plus de buts. Sincèrement, je n’ai eu aucun problème d’intégration ici. J’ai trouvé un super groupe comme je m’y attendais en arrivant au Paris FC. Je suis très content d’être ici avec ces joueurs-là. Après, il y a des paramètres à prendre en compte » ajoute-t-il.