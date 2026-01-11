Transfert à Paris : Un buteur confirme le fiasco !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, le Paris FC a passé du temps à bâtir un effectif compétitif pour sa nouvelle saison à venir en Ligue 1. Le promu a réalisé des débuts prometteurs même si c'est plus compliqué depuis quelques semaines. Willem Geubbels, avant-centre du club, se confie sur les attentes.

Ancien joueur de l'OL ou de Monaco, Willem Geubbels a débarqué au Paris FC l'été dernier pour ce nouveau projet qui lui faisait de l'œil. Le joueur français n'a pas réalisé un début de saison exceptionnel et d'ailleurs le club ne pointe qu'au 15ème rang. Forcément le bilan est mitigé pour lui.

Le Paris FC dans le dur Battu par le PSG début janvier, le Paris FC a du mal à avancer depuis quelques mois désormais. Buteur dans ce derby, Willem Geubbels réalise une première moitié de saison timide. « Comment je juge mon début de saison ? On ne va pas se mentir. Mon début de saison est moyen. Pour un attaquant, finir sur trois buts à la mi-saison, ce n’est pas forcément ce que j’attendais. Maintenant, on est deux à jouer devant avec JP (Krasso), on tourne souvent. On a eu un peu de mal à trouver le bon équilibre, je pense l’un comme l’autre, avec cette rotation. Il faut que le peu de choses qu’on ait, qu’on le fasse bien et qu’on marque, clairement. C’est vrai que ce n’était pas forcément ce que j’attendais de moi-même sur la première partie de saison » explique-t-il au Parisien.