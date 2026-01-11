OM : Le gros coup à 20M€ avec De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après des échecs à l’Atlético Madrid puis au RB Leipzig, Arthur Vermeeren a pris la décision de rejoindre l’OM l’été dernier, où il est prêté avec une option d’achat estimée à 20M€. Une arrivée dans laquelle Roberto De Zerbi a eu une grande importance, le milieu de terrain âgé de 20 ans estimant que son style de jeu lui conviendrait parfaitement.

Dans l’émission En OFF avec le journaliste Sacha Tavolieri, Sébastien Ledure, avocat d’Arthur Vermeeren, a raconté les coulisses de son arrivée à l’OM l’été dernier. Un joueur qui, quand il a quitté l’Atlético Madrid pour le RB Leipzig à l’été 2024, était suivi par « tous les grands clubs européens » et déjà par Marseille.

« Le joueur doit sentir, avec ses tripes quelque part, la confiance de l’entraîneur » Après une saison compliquée en Bundesliga, Arthur Vermeeren a estimé qu’un départ était le mieux pour lui. C’est à ce moment-là que les discussions ont repris avec l’OM. « Ça a été fait d’une manière très très discrète en coulisses. Je dirais quasiment à l’insu du microcosme ou de la planète OM », a expliqué Sébastien Ledure qui, comme certains observateurs, n’était pas tout de suite convaincu que le milieu de terrain âgé de 20 ans pourrait s’acclimater au contexte marseillais.