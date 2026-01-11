OM : L’improbable demande pour virer Benatia !

Alors que Medhi Benatia a eu des déclarations pour le moins énigmatiques concernant son avenir jeudi après le Trophée des champions perdu face au PSG, certains supporters semblent désirer le voir quitter l’OM. L’un deux a même écrit une musique pour critiquer le directeur du football marseillais et réclamer son départ.
Au sortir du Trophée des champions perdu contre le PSG (2-2, 4-1 aux t.a.b.), Medhi Benatia a jeté un froid sur son avenir à l’OM. « Dans pas longtemps, vous verrez qu’il y aura d’autres personnes à notre place et qu’il faudra encore leur laisser du temps de travailler », a déclaré le directeur du football marseillais, qui ne se « projette pas du tout, bien au contraire. »
Le son de rap d’un supporter pour réclamer le départ de Benatia
Si le travail de Medhi Benatia depuis son arrivée en novembre 2023 est à saluer, il n’est visiblement pas apprécié à sa juste valeur par tous les supporters de l’OM. L’un d’eux, Bilel Affelay, a même écrit une musique sous le nom de « Bils » intitulée « #Benatiaout » pour réclamer son départ.
« 0 bon coup ni de bonnes négos, toi tu travailles que pour ton égo »
« 16 interviews depuis que t’es là, ouais je te trouve un peu trop bavard. Aucun bon mercato depuis que t’es là, tout l’été sur un joueur de Bruges ? Ta stratégie c’est vouloir De Bruyne, que des thunes gaspillés depuis que t’es là », peut-on, notamment entendre, ou bien « 0 bon coup ni de bonnes négos, toi tu travailles que pour ton égo » et avec pour refrain : « Benatia, bena-ciao quitte mon club oh Benatia ».