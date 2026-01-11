OM : L’improbable demande pour virer Benatia !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Medhi Benatia a eu des déclarations pour le moins énigmatiques concernant son avenir jeudi après le Trophée des champions perdu face au PSG, certains supporters semblent désirer le voir quitter l’OM. L’un deux a même écrit une musique pour critiquer le directeur du football marseillais et réclamer son départ.

Au sortir du Trophée des champions perdu contre le PSG (2-2, 4-1 aux t.a.b.), Medhi Benatia a jeté un froid sur son avenir à l’OM. « Dans pas longtemps, vous verrez qu’il y aura d’autres personnes à notre place et qu’il faudra encore leur laisser du temps de travailler », a déclaré le directeur du football marseillais, qui ne se « projette pas du tout, bien au contraire. »

Le son de rap d’un supporter pour réclamer le départ de Benatia Si le travail de Medhi Benatia depuis son arrivée en novembre 2023 est à saluer, il n’est visiblement pas apprécié à sa juste valeur par tous les supporters de l’OM. L’un d’eux, Bilel Affelay, a même écrit une musique sous le nom de « Bils » intitulée « #Benatiaout » pour réclamer son départ.