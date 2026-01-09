Séisme à l’OM, Benatia annonce la fin !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille dispose d’un tandem à sa direction qui a le don de ravir les supporters du club, à savoir le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia. Ce dernier, après la défaite contre le PSG au Trophée des champions jeudi (2-2 et 1-4 aux tirs au but), a laissé entendre qu’il pourrait partir bientôt…

Il y a un an quasiment jour pour jour, Medhi Benatia était promu directeur du football de l’OM après avoir fait ses preuves en tant que conseiller sportif du président Pablo Longoria. Depuis quelque temps, le dirigeant marocain laisse entendre qu’il ne s’éternisera pas à Marseille tant la vie au club est énergivore.

«Les prochaines années, je ne sais pas, à Marseille c’est difficile de se projeter» Jeudi soir, l’Olympique de Marseille a cru mettre la main sur son premier titre depuis 2012 en menant face au PSG jusqu’au temps additionnel sur le score de 2 buts à 1. L’égalisation de Gonçalo Ramos engendrant la séance de tirs au but ont privé les joueurs de Roberto De Zerbi de cette célébration (2-2 puis 1-4). En zone mixte après la rencontre qui s’est déroulée au Koweït, Medhi Benatia a lâché une réponse énigmatique lorsqu’il fut interrogé sur son avenir à l’OM. « Les prochaines années, je ne sais pas, à Marseille c’est difficile de se projeter. Encore une fois, je parle pour moi, après Nantes il y avait tout à jeter. Donc pour ma part je ne me projette pas du tout. Bien au contraire. Il faut juste savoir profiter de ce genre de matchs même si ce n’est pas une victoire, profiter du travail qui a été fait, ne pas tout le temps que critiquer ».