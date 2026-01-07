Benatia appelle un joueur : Transfert confirmé à l'OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième de Ligue 1, l’OM pourrait profiter de ce mois de janvier afin de tenter de renforcer son effectif. Au milieu de terrain, le nom d’Himad Abdelli (Angers SCO) revient avec insistance du côté du club marseillais. En interne, Medhi Benatia aurait d’ailleurs commencé à bouger dans ce dossier. Explications.

Du mouvement pourrait avoir lieu au sein de l’effectif de l’OM en ce mois de janvier. Le club phocéen n’exclut pas de se renforcer sur ce mercato hivernal, et semble déjà posséder certaines pistes en tête. Au milieu de terrain notamment, Medhi Benatia pourrait tenter un coup.

L’OM sur Abdelli Si l’OL semble déjà bien positionné sur le dossier, l’OM s’intéresse également de près à Himad Abdelli. Le capitaine d’Angers s’impose comme le véritable leader de son club, et a été récemment convoqué par l’Algérie pour la CAN. Évalué à 4M€, le joueur de 26 ans a bel et bien tapé dans l’œil des dirigeants phocéens comme le confirme Média Foot.