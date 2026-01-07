Benatia appelle un joueur : Transfert confirmé à l'OM !

Troisième de Ligue 1, l’OM pourrait profiter de ce mois de janvier afin de tenter de renforcer son effectif. Au milieu de terrain, le nom d’Himad Abdelli (Angers SCO) revient avec insistance du côté du club marseillais. En interne, Medhi Benatia aurait d’ailleurs commencé à bouger dans ce dossier. Explications.
Du mouvement pourrait avoir lieu au sein de l’effectif de l’OM en ce mois de janvier. Le club phocéen n’exclut pas de se renforcer sur ce mercato hivernal, et semble déjà posséder certaines pistes en tête. Au milieu de terrain notamment, Medhi Benatia pourrait tenter un coup.
L’OM sur Abdelli
Si l’OL semble déjà bien positionné sur le dossier, l’OM s’intéresse également de près à Himad Abdelli. Le capitaine d’Angers s’impose comme le véritable leader de son club, et a été récemment convoqué par l’Algérie pour la CAN. Évalué à 4M€, le joueur de 26 ans a bel et bien tapé dans l’œil des dirigeants phocéens comme le confirme Média Foot.
Benatia a déjà lancé l’offensive
Le média annonce même que Medhi Benatia ainsi que ses équipes ont commencé à agir dans ce dossier menant à l’Algérien. L’OM aimerait agir efficacement et rapidement dans ce dossier afin de pouvoir rapidement offrir une recrue intéressante à Roberto De Zerbi en janvier. Affaire à suivre de près donc...