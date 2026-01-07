Mercato - PSG : Sa signature est imminente, il va toucher le jackpot !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Mike Maignan va quitter l'AC Milan librement et gratuitement s'il ne rempile pas d'ici-là. Alerté par la situation de l'international français, le PSG voyait d'un bon oeil l'idée de le rapatrier pour 0€ cet été. Toutefois, Mike Maignan aurait trouvé un accord à hauteur de 5,7M€ nets annuels avec les Rossoneri.

Formé au PSG, Mike Maignan est passé par le LOSC, avant de migrer vers l'Italie, du côté de l'AC Milan. En fin de contrat le 30 juin avec les Rossoneri, le gardien de 30 ans pourrait être rapatrié à Paris cet été.

