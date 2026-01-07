PSG - OM : Une offre est partie, les patrons valident !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, le PSG va tenter de prendre sa revanche sur l’OM. Battu par le club marseillais en début de saison, Paris retrouve son ennemi juré… au Koweït à l’occasion du Trophée des Champions. Si la délocalisation de cette rencontre fait jaser, l’offre émise par l’état du Moyen-Orient a bien été validée par les présidents des deux clubs.

Pour son deuxième match de l’année seulement, le PSG va se déplacer à l’étranger. La formation de Luis Enrique s’est récemment envolée pour le Koweït, où elle affronte ce jeudi soir l’OM à l’occasion du Trophée des Champions. Comme depuis plusieurs années, ce choc a été délocalisé à l’étranger.

Un choc au Koweït Cette fois-ci, c’est donc au Koweït que le champion de France et son dauphin vont se retrouver. En début de saison, l’OM avait pris le dessus sur le PSG au Vélodrome, une première depuis 2011. Forcément, les Parisiens auront faim de revanche, ce qui laisse présager un Classique à enjeu. Cependant, les Ultras des deux clubs ennemis ont toutefois décidé de boycotter l’événement.