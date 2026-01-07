PSG - OM : Une offre est partie, les patrons valident !

Ce jeudi soir, le PSG va tenter de prendre sa revanche sur l’OM. Battu par le club marseillais en début de saison, Paris retrouve son ennemi juré… au Koweït à l’occasion du Trophée des Champions. Si la délocalisation de cette rencontre fait jaser, l’offre émise par l’état du Moyen-Orient a bien été validée par les présidents des deux clubs.
Pour son deuxième match de l’année seulement, le PSG va se déplacer à l’étranger. La formation de Luis Enrique s’est récemment envolée pour le Koweït, où elle affronte ce jeudi soir l’OM à l’occasion du Trophée des Champions. Comme depuis plusieurs années, ce choc a été délocalisé à l’étranger.
Un choc au Koweït
Cette fois-ci, c’est donc au Koweït que le champion de France et son dauphin vont se retrouver. En début de saison, l’OM avait pris le dessus sur le PSG au Vélodrome, une première depuis 2011. Forcément, les Parisiens auront faim de revanche, ce qui laisse présager un Classique à enjeu. Cependant, les Ultras des deux clubs ennemis ont toutefois décidé de boycotter l’événement.
Longoria et Al-Khelaïfi ont totalement validé ce choix
Comme l’indique l’Equipe, si la délocalisation de ce Trophée des Champions fait débat au niveau des supporters, ce n’est pas vraiment le cas au niveau des dirigeants. Pablo Longoria comme Nasser Al-Khelaïfi ont tous deux accepté l’offre de 3,5M€ proposée par le Koweït au conseil d'administration de la Ligue le 26 septembre, dans une réunion à laquelle ont assisté les présidents de l’OM et du PSG.