PSG - Une star prend la porte : C'était inévitable !

Gianluigi Donnarumma a espéré signer une prolongation de contrat au PSG là où il a tout gagné lors de l'exercice précédent, lui valant notamment le Trophée Yachine du meilleur gardien de l'année. Cependant, Luis Enrique avait déjà sonné le glas de sa relation professionnelle avec l'Italien... dès la fin de l'année 2024.

Le Paris Saint-Germain a choqué son monde. Alors que Gianluigi Donnarumma avait été élu meilleur gardien de la campagne de Ligue des champions la saison dernière, étant un élément phare du premier sacre parisien dans cette compétition, Luis Enrique choisissait de ne pas compter sur lui à l'approche du coup d'envoi de l'exercice 2025/2026 en faisant de la nouvelle recrue Lucas Chevalier son portier numéro un au PSG.

«L'entraîneur, depuis le mois de novembre 2024, avait déjà verbalisé son envie de changer de gardien de but» L'échec de la prolongation du contrat qui courrait jusqu'en juin 2026 de Gianluigi Donnarumma au PSG relèverait d'un désaccord sur les bonus financiers alloués au salaire fixe selon divers médias. Il n'en est rien. Benjamin Quarez a lâché ses vérités sur les ondes d'Ici Paris lundi. « Le contrat avec bonus a tout fait capoter avec Donnarumma ? L'entraîneur, depuis le mois de novembre 2024, avait déjà verbalisé son envie de changer de gardien de but. Le club avait déjà pris langue avec Lucas Chevalier et son entourage ».