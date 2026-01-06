Le remplaçant d’Achraf Hakimi annoncé : Surprise au PSG !

Positionné sur le flanc droit de la défense au Paris SG en l’absence d’Achraf Hakimi, actuellement au Maroc pour la CAN, Warren Zaïre-Emery réalise un intérim impressionnant. Au point d’imaginer l’international français comme latéral pour la suite de sa carrière ? Willy Sagnol n’écarte pas l’hypothèse, séduit par son profil.
Contraint de faire sans Achraf Hakimi, victime d’une entorse sévère de la cheville gauche le 4 novembre dernier face au Bayern Munich puis parti au Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, Luis Enrique a misé sur Warren Zaïre-Emery pour le flanc droit de la défense, un choix payant puisque le titi du PSG, milieu de formation, enchaîne les prestations convaincantes à ce poste.
« Il a toutes les aptitudes pour être latéral »
Pour Willy Sagnol, ancien latéral droit des Bleus et du Bayern Munich, Warren Zaïre-Emery a les qualités nécessaires pour s’imposer à terme en défense. « Je comprends que cela soit un sujet parce que Warren dispose du bagage tactique pour le poste. Et physiquement, il a toutes les aptitudes pour être latéral. Donc je ne suis pas étonné qu'il s'y épanouisse. Il a un centre de gravité bas, il a de bons appuis, cela lui permet d'en changer rapidement et de coller, dans le un-contre-un, à des ailiers rapides et déroutants », confie-t-il, interrogé par L’Équipe.
« Warren ne sera pas un latéral classique »
« Offensivement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il puisse partir de plus bas. Il a le jeu face à lui, ne se retrouve pas coincé dos au but et ça colle avec ses qualités, poursuit le sélectionneur de la Géorgie. Warren ne sera pas un latéral classique : ballon au pied, il ne va pas être très créatif. Mais il sera plus finisseur, on l'a vu. Par des centres en retrait, des frappes ».