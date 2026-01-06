Le remplaçant d’Achraf Hakimi annoncé : Surprise au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Positionné sur le flanc droit de la défense au Paris SG en l’absence d’Achraf Hakimi, actuellement au Maroc pour la CAN, Warren Zaïre-Emery réalise un intérim impressionnant. Au point d’imaginer l’international français comme latéral pour la suite de sa carrière ? Willy Sagnol n’écarte pas l’hypothèse, séduit par son profil.

Contraint de faire sans Achraf Hakimi, victime d’une entorse sévère de la cheville gauche le 4 novembre dernier face au Bayern Munich puis parti au Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, Luis Enrique a misé sur Warren Zaïre-Emery pour le flanc droit de la défense, un choix payant puisque le titi du PSG, milieu de formation, enchaîne les prestations convaincantes à ce poste.

« Il a toutes les aptitudes pour être latéral » Pour Willy Sagnol, ancien latéral droit des Bleus et du Bayern Munich, Warren Zaïre-Emery a les qualités nécessaires pour s’imposer à terme en défense. « Je comprends que cela soit un sujet parce que Warren dispose du bagage tactique pour le poste. Et physiquement, il a toutes les aptitudes pour être latéral. Donc je ne suis pas étonné qu'il s'y épanouisse. Il a un centre de gravité bas, il a de bons appuis, cela lui permet d'en changer rapidement et de coller, dans le un-contre-un, à des ailiers rapides et déroutants », confie-t-il, interrogé par L’Équipe.