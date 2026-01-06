Signature officielle : L’annonce surprise du PSG !

Le PSG compte un partenaire de plus ! Quelques jours après l’annonce d’un accord avec BEYOND Developments, qui s’affiche désormais sur la manche gauche du maillot parisien, le club de la capitale s’est associé à Zing Coach, une application de fitness s’appuyant sur l’intelligence artificielle.
Il y a quelques jours, le PSG annonçait la signature d'un nouveau partenariat avec BEYOND Developments, un promoteur immobilier basé aux Émirats arabes unis, dont le logo est désormais visible sur la manche des joueurs de Luis Enrique. Ce mardi, le club a dévoilé l’arrivée d’un autre partenaire.
Le PSG s’associe à Zing Coach
Le Paris Saint-Germain a cette fois-ci décidé de s’associer à Zing Coach, une application de fitness s'appuyant sur l’intelligence artificielle. « À partir du 6 janvier, les supporters pourront suivre des programmes d’entraînement adaptés à leurs envies via l’application Zing Coach, comparer leurs progrès à ceux des athlètes des équipes féminine et masculine du Paris Saint-Germain, bénéficier de conseils exclusifs inspirés du travail du staff technique du Club, et grimper dans le classement des utilisateurs pour tenter de remporter des expériences VIP en jour de match ainsi que des objets dédicacés », a fait savoir le club sur son site internet.
Une « nouvelle avancée dans la diversification » des activités du PSG
« Au Paris Saint-Germain, nous cherchons à créer des liens uniques avec nos supporters à travers le monde. En nous associant à Zing Coach, nous voulons leur offrir la possibilité de s’inspirer des entraînements des athlètes de haut niveau pour transformer leur passion pour le football en un engagement actif pour leur bien-être, a confié Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du club de la capitale. Il s’agit d’une nouvelle avancée dans la diversification de nos activités en continuant d’explorer de nouveaux territoires au-delà du sport professionnel. » Le PSG et Zing Coach sont engagés jusqu’en 2027.