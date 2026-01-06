Signature officielle : L’annonce surprise du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG compte un partenaire de plus ! Quelques jours après l’annonce d’un accord avec BEYOND Developments, qui s’affiche désormais sur la manche gauche du maillot parisien, le club de la capitale s’est associé à Zing Coach, une application de fitness s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

Il y a quelques jours, le PSG annonçait la signature d'un nouveau partenariat avec BEYOND Developments, un promoteur immobilier basé aux Émirats arabes unis, dont le logo est désormais visible sur la manche des joueurs de Luis Enrique. Ce mardi, le club a dévoilé l’arrivée d’un autre partenaire.

Le PSG s’associe à Zing Coach Le Paris Saint-Germain a cette fois-ci décidé de s’associer à Zing Coach, une application de fitness s'appuyant sur l’intelligence artificielle. « À partir du 6 janvier, les supporters pourront suivre des programmes d’entraînement adaptés à leurs envies via l’application Zing Coach, comparer leurs progrès à ceux des athlètes des équipes féminine et masculine du Paris Saint-Germain, bénéficier de conseils exclusifs inspirés du travail du staff technique du Club, et grimper dans le classement des utilisateurs pour tenter de remporter des expériences VIP en jour de match ainsi que des objets dédicacés », a fait savoir le club sur son site internet.