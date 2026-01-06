Kylian Mbappé : Le troll sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Souvent, Kylian Mbappé peut être qualifié d'arrogant voire d'égoïste sur un terrain de football au vu de ses ambitions XXL tant collectives qu'individuelles. Ce n'est absolument pas le cas d'après Juan Bernat, son ancien partenaire dans le vestiaire du PSG. Ce qui a engendré une réaction humoristique chez Jimmy Cabot.

Depuis sa fulgurante éclosion à l'AS Monaco à l'âge de 18 ans, Kylian Mbappé est réputé pour être sûr de lui au point d'avoir un ego quelque peu déplacé. Ses écarts de conduite notamment au PSG lors de certains de ses remplacements ou bien lorsqu'il a refusé de continuer un appel au moment où son coéquipier ne lui avait pas fait la passe ont beaucoup fait parler dans les médias, lui bâtissant ainsi une réputation.

«C'est un gamin sans ego et sans limites» D'après Juan Bernat qui a eu l'opportunité de le côtoyer lors de son passage au PSG entre 2018 et 2025 (en incluant ses prêts), les gens ont une mauvaise opinion de l'état d'esprit de Kylian Mbappé selon lui irréprochable. « J'ai passé 5 ans avec Mbappé. C'est un gamin sans ego et sans limites. Son mental est entièrement tourné vers l'équipe, sans aucun ego. Il est arrivé au Real Madrid à l'âge idéal, une va marquer une ère au Real Madrid ». a confié le latéral gauche de Getafe de 32 ans lors d'une discussion avec AS.