Kylian Mbappé : Il balance tout sur leur relation !

Avant de jouer pour le Real Madrid, Kylian Mbappé aura donc passé 7 saisons du côté du PSG. Présent au sein du club de la capitale, le Français a notamment côtoyé pendant un moment un certain Juan Bernat, lui aussi joueur parisien. L'Espagnol s'est d'ailleurs confié sur ce que c'était d'être aux côtés de Mbappé.

En 2017, le PSG raflait la mise en s'offrant les services de Kylian Mbappé. Un an plus tard, en 2018, c'est Juan Bernat qui rejoignait le club de la capitale en provenance du Bayern Munich. Ayant porté le maillot parisien pendant 5 saisons, l'Espagnol a donc eu l'occasion de s'entraîner au quotidien avec Neymar, Lionel Messi ou encore Mbappé. Et ce qu'il a vu du Français l'a visiblement marqué...

« Un joueur de classe mondiale » Pendant 5 ans, Juan Bernat était donc aux côtés de Kylian Mbappé. Une relation à propos de laquelle l'Espagnol a été interrogé lors d'un entretien accordé à AS. C'est ainsi que l'Espagnol a confié sur Mbappé : « Mbappé est un joueur de classe mondiale. Je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Je l'ai vu s'entraîner quotidiennement pendant cinq ans à Paris et je sais à quel point il a soif de victoire. Son état d'esprit est d'aider l'équipe, sans aucun ego ».