L’infidélité rêvée… avec Kylian Mbappé !

Alors qu’il vient de se révéler cette saison, Lennart Karl a déjà prévu de faire une infidélité au Bayern Munich. Au moment d’évoquer son avenir, le milieu offensif âgé de 17 ans s’est dit heureux de jouer pour ce très grand club, mais a avoué qu’il voulait « absolument » rejoindre le Real Madrid un jour, où il évoluerait avec Kylian Mbappé.

Véritable révélation de la première partie de saison, Lennart Karl n’a pas prévu de faire toute sa carrière au Bayern Munich. En l’absence de Jamal Musiala, le milieu offensif âgé de 17 ans est devenu un élément important de Vincent Kompany. En 21 matchs disputés toutes compétitions confondues, il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives.

« Un jour, je veux absolument aller au Real Madrid » Toutefois, Lennart Karl a un rêve : jouer au Real Madrid, comme il l’a avoué ce dimanche. Lors d’une visite à un groupe de supporters, il a été demandé à l’Allemand s’il avait un club de rêve autre que le Bayern Munich. « J’espère que cela restera entre nous », a-t-il d’abord répondu en souriant.