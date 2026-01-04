Une star virée du Real Madrid : On connait déjà le nouveau coéquipier de Kylian Mbappé !

Axel Cornic

La signature de Kylian Mbappé en 2024 semble avoir tout chamboulé au Real Madrid, où il est devenu la grande star de l’équipe. Un rôle qui était avant cela pour Vinicius Jr, qui est d’ailleurs passé d’intouchable à premier candidat au départ, avec la presse espagnole qui évoque d’ailleurs plusieurs clash internes.

Après des années de spéculations, Kylian Mbappé a enfin rejoint le Real Madrid. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Si sur le plan individuel il cartonne, le Français n’a remporté aucun trophée majeur lors de sa première saison au club et pour le moment, la situation risque de ne pas changer. Mais ce n’est rien comparé à ce qui se passerait dans le vestiaire...

Vincius Jr sur le départ On ne compte plus les polémiques lancées par la presse espagnole, concernant Mbappé. Ce dernier ferait en effet des jaloux et cela serait notamment le cas de Vinicius Jr, qui avant son arrivée était la grande star du Real Madrid. Certains parlent même d’un possible départ, avec le Brésilien qui pourrait céder aux sirènes des clubs d’Arabie Saoudite, prêts à le couvrir d’or.