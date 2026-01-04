Gros coup au PSG : Le nouveau transfert de rêve annoncé à l’étranger !

Axel Cornic

Depuis quelques années, le Paris Saint-Germain se concentre sur le recrutement de talents tricolores, ou mieux, des joueurs affirmés de l’équipe de France. Et après Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez la liste pourrait s’allonger, puisque la presse italienne annonce que Luis Campos aurait un nouvel objectif du côté de la Serie A.

Le mercato hivernal bat déjà son plein et comme souvent le PSG est au centre des débats. Mais comme l’été dernier, les Parisiens ne devraient pas chambouler leur effectif. L’idée serait de renforcer quelques postes fragilisés, pour remettre la véritable révolution à la fin de la saison.

Thuram au PSG ? Et un premier très gros dossier pourrait bien se préciser. D’après les informations de Tuttosport, le PSG surveillerait de loin la situation de Khéphren Thuram, international français qui évolue actuellement à la Juventus. Mais Paris n’est pas seul, puisque le quotidien italien parle également de l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League, ainsi que d’Arabie Saoudite.