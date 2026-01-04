Mercato - OM : L’annonce fracassante de Benatia !

Axel Cornic

Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier et des nombreuses spéculations fusent au sujet de l’Olympique de Marseille, qui semble vouloir se renforcer pour la deuxième partie de saison. Mais le directeur sportif Medhi Benatia a fait une déclaration assez étonnante au sujet de ses plans pour les semaines à venir.

Après avoir recruté une douzaine de joueurs lors du mercato estival, l’OM pourrait continuer à se renforcer en ce mois de janvier. Et les occasions ne manquent pas, avec des nombreux noms qui ont été évoqué tout récemment.

« En janvier, je ne pense pas que nous ferons des grandes choses » Mais Medhi Benatia a pris tout le monde de court ! Lors d’un entretien accordé à Sky Sport Italia, le directeur sportif de l’OM a en effet calmé tout le monde au sujet de ce mercato hivernal. « En janvier, je ne pense pas que nous ferons des grandes choses » a-t-il expliqué.