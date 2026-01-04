Une star à l'OM : La déclaration d'amour qui va faire du bruit !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a rapatrié la star qui l'avait quitté une année plus tôt. A l'été 2025, Pierre-Emerick Aubameyang revenait d'Arabie saoudite et d'Al-Qadsiah libre de tout contrat. Une seconde chance que l'attaquant passé par Arsenal et le FC Barcelone refusait catégoriquement de laisser passer. Il a ouvert son coeur à Canal+ pour l'OM.

Seulement un an après son départ pour l'Arabie saoudite, un choix difficile à faire qui l'avait notamment ému aux larmes dans le bureau de Pablo Longoria comme le président de l'OM le confiait en interview avec la presse espagnole cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang signait son retour à l'Olympique de Marseille. Une pige à Al-Qadsiah lui a suffi. Et après la rupture de son contrat, celui que l'on surnomme Aubam revenait à l'OM à l'été 2025.

«Quoi de mieux que le faire à la maison» Pour Canal+, dans le cadre d'une interview pour l'émission du Canal Football Club, l'attaquant de l'OM âgé de 36 ans n'y est pas allé par quatre chemins au moment d'évoquer ce que ce deuxième passage au club phocéen signifie pour lui. « C'est le choix du coeur parce que j'ai encore envie de montrer au monde entier ce que je suis capable de faire. Et quoi de mieux que le faire à la maison parce que j'estime qu'ici c'est la maison. C'est une deuxième chance, quand la vie te l'offre je pense qu'il faut la saisir à fond. C'est pour ça que je suis là, à fond ».