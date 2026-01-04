Vente OM : Le coup de fil du nouveau patron, il revient !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En marge du rachat de l'Olympique de Marseille qui est passé des mains de Margarita Louis-Dreyfus à celles de Frank McCourt dans le dernier semestre de 2016, Steve Mandanda a reçu plusieurs coups de fil d'Andoni Zubizarreta, ex-directeur sportif de l'OM, afin de revenir seulement quelques mois après avoir rompu sa collaboration avec le club marseillais.

A l'automne 2016, Margarita Louis - Dreyfus est parvenue à mettre un terme à son histoire avec l' OM , ce que la femme d'affaires russe chercher à faire depuis quelque temps à l'époque. Frank McCourt , déjà implanté dans le sport avec son passage aux Los Angeles Dodgers , rachetait le club phocéen soit quelques semaines après le départ de Steve Mandanda pour Crystal Palace .

Le désormais champion du monde retraité est revenu sur le déroulé de l'opération qui a scellé son retour à Marseille il y a quelques mois de cela en interview pour le média Carré. « Je pars de l'OM en 2016. Je signe à Palace et en octobre ou novembre, Marseille est racheté par McCourt. Rudy Garcia arrive avec Andoni Zubizarreta. Dès novembre, Andoni me sollicite pour revenir à Marseille ».

«Le président a tout fait pour que ça se fasse»

Malgré le contretemps causé par le transfert de dernière minute de Dimitri Payet pendant le mercato hivernal, repoussant l'opération à l'été qui suivait, Steve Mandanda est tout de même parvenu à renouer avec l'OM comme il l'a raconté au journaliste Raphaël Domenach. « Comment ça se passe, je me fais opérer du ménisque à Marseille et Andoni commence déjà à me solliciter pour janvier. Dans ma tête, je viens d'arriver, je me fais opérer, je vais reprendre. Janvier, ce qui fait traîner le deal et que ça se fait pas, c'est Dim (ndlr Dimitri Payet). Parce qu'ils le font le dernier jour (du mercato) ».

Raphaël Domenach a coupé Mandanda en faisant la blague qui suit : « Ils mettent tout l'oseille ». Après avoir rigolé, Mandanda révèle le dénouement de son retour à l'OM un an après avoir quitté la cité phocéenne. « De novembre à juin, je suis en contact avec Andoni, le coach et Jacques-Henri Eyraud qui était le président qui a tout fait pour que ça se fasse ».