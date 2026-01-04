Mercato : De Zerbi veut faire venir son chouchou à l’OM, le gros échec !

Avant de débarquer à l’OM, Roberto De Zerbi a entraîné de nombreux clubs, dont Sassuolo. Il y a notamment fait la rencontre de Maxime Lopez et depuis les deux hommes s’apprécient beaucoup. L’entraîneur marseillais a d’ailleurs tenté de faire revenir le milieu de terrain au sein du club phocéen, mais cela n’a pas abouti.
De 2010 à 2021, Maxime Lopez a été un joueur de l’OM. Le milieu de terrain y a d’abord été formé, puis il a fait ses débuts en équipe première en 2016. En 2021, le natif de Marseille a toutefois décidé de faire le grand saut et de s’envoler vers un autre championnat, la Serie A.
De Zerbi voulait faire revenir Lopez à l’OM
En Serie A, Maxime Lopez a évolué à la Fiorentina, mais d’abord à Sassuolo. C’est là qu’il a fait la rencontre de Roberto De Zerbi, l’actuel entraîneur de l’OM. Les deux hommes s’entendaient très bien et le milieu de terrain a d’ailleurs révélé à La Gazzetta dello Sport que le technicien italien avait tenté de le faire revenir à Marseille. « C'est l'un des meilleurs au monde. Il m'a voulu à Sassuolo, puis il a essayé de m'emmener au Shakhtar, à Brighton et même à Marseille. Il fait un excellent travail avec un phénomène comme Greenwood en attaque. Avant de l'affronter en août (5-2), je lui ai dit que je savais exactement ce qu'il allait dire dans les vestiaires. On en a ri. »
Maxime Lopez évolue au Paris FC
Maxime Lopez n’est donc pas revenu à l’OM, mais il évolue toutefois en France. En effet, en 2024 il avait fait le choix de rejoindre le Paris FC qui était alors en Ligue 2. Depuis, le club de la capitale est monté en Ligue 1 et il va d’ailleurs affronter le PSG dimanche soir au Parc des princes.