Mercato : De Zerbi veut faire venir son chouchou à l’OM, le gros échec !

Alexis Brunet

Avant de débarquer à l’OM, Roberto De Zerbi a entraîné de nombreux clubs, dont Sassuolo. Il y a notamment fait la rencontre de Maxime Lopez et depuis les deux hommes s’apprécient beaucoup. L’entraîneur marseillais a d’ailleurs tenté de faire revenir le milieu de terrain au sein du club phocéen, mais cela n’a pas abouti.

De 2010 à 2021, Maxime Lopez a été un joueur de l’OM. Le milieu de terrain y a d’abord été formé, puis il a fait ses débuts en équipe première en 2016. En 2021, le natif de Marseille a toutefois décidé de faire le grand saut et de s’envoler vers un autre championnat, la Serie A.

De Zerbi voulait faire revenir Lopez à l’OM En Serie A, Maxime Lopez a évolué à la Fiorentina, mais d’abord à Sassuolo. C’est là qu’il a fait la rencontre de Roberto De Zerbi, l’actuel entraîneur de l’OM. Les deux hommes s’entendaient très bien et le milieu de terrain a d’ailleurs révélé à La Gazzetta dello Sport que le technicien italien avait tenté de le faire revenir à Marseille. « C'est l'un des meilleurs au monde. Il m'a voulu à Sassuolo, puis il a essayé de m'emmener au Shakhtar, à Brighton et même à Marseille. Il fait un excellent travail avec un phénomène comme Greenwood en attaque. Avant de l'affronter en août (5-2), je lui ai dit que je savais exactement ce qu'il allait dire dans les vestiaires. On en a ri. »