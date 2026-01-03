Transferts à Paris, il vend la mèche !

Axel Cornic

Un autre projet très ambitieux a vu le jour à Paris, avec le rachat du Paris FC par la famille Arnault, l’une des plus grandes fortunes de la planète. Pour le moment on est encore loin d’une véritable rivalité avec le voisin du Paris Saint-Germain, mais les prochaines années s’annoncent vraisemblablement riches en rebondissements.

Pour la première fois depuis 56 ans, on aura droit à un derby 100% parisien. Ce dimanche, le Paris FC va défier son illustre voisin du PSG, Champion de France ainsi que Champion d’Europe en titre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux ne jouent pas dans la même cour...

« Si on joue comme une vraie équipe, on pourra peut-être faire quelque chose » Pour le moment ! Car Maxime Lopez semble croire en l’avenir du projet, guidé par la famille Arnault. « Lens est en tête de Ligue 1, donc si on joue comme une vraie équipe, on pourra peut-être faire quelque chose. C'est la seule solution » a expliqué le milieu de terrain, à La Gazzetta dello Sport.