Transfert au PSG : La drôle de mésaventure juste avant la signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant rejoint le Paris FC lors du dernier mercato estival, Kevin Trapp a donc retrouvé la capitale française, lui qui avait rejoint le PSG il y a quelques années de cela. C’est en 2015 que l’Allemand était arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort. D’ailleurs, quelques jours avant de signer avec le PSG, Trapp a vécu une mésaventure en plein Paris.

Ce dimanche, le PSG affronte le Paris FC, l’occasion pour Kevin Trapp de retrouver son ancien club. Aujourd’hui au PFC, l’Allemand avait signé avec l’actuel champion de France en 2015, débarquant alors en provenance de l’Eintracht Francfort. « Quand je suis arrivé, j’ai rejoint une équipe pleine de stars avec Zlatan, Maxwell, Thiago Silva… Pour moi c’était forcément un très grand pas dans ma carrière mais aussi un rêve qui se réalisait parce que je jouais la Ligue des champions avec une équipe qui avait l’ambition de la gagner. C’était ma première fois à l’étranger », a raconté Trapp pour Le Parisien.

« Je me suis perdu » Resté 3 saisons au PSG, Kevin Trapp est alors tombé amoureux de la Ville Lumière. Pourtant, la découverte de la capitale française n’a pas été simple au début pour l’Allemand. En effet, le gardien du PFC a raconté comment… il s’était perdu en plein Paris juste avant son transfert au PSG : « Le premier monument que j’ai découvert à Paris ? Bien sûr : la tour Eiffel. En 2015, j’étais arrivé un ou deux jours avant ma signature qui avait eu lieu le jour de mon anniversaire. Je me suis baladé pour la première fois, je suis sorti de l’hôtel pour connaître un peu la ville, je me suis perdu et retrouvé devant ».