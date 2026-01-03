Mercato : Ils arrivent à l’OM, le clan Zidane l’annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Né à Marseille, Zinedine Zidane n’a toutefois jamais défendu les couleurs de l’OM. Cela arrivera-t-il à l’avenir ? A défaut de voir Zizou débarquer sur la Canebière, c'est finalement l’un de ses fils qui pourrait porter le maillot du club phocéen. D’ailleurs, à en croire Enzo Zidane, ses frères ne devraient pas hésiter longtemps pour rejoindre l’OM.

Destiné à être le prochain sélectionneur de l’équipe de France, ce n’est donc pas maintenant que Zinedine Zidane devrait enfin débarquer à l’OM. Faut-il alors plutôt s’attendre à l’arrivée d’un de ses fils au sein du club phocéen ? Si Enzo a pris sa retraite, Luca, Elyaz et Théo sont eux toujours en activité et visiblement, rejoindre l’OM les intéresserait clairement…

Zidane à l’OM ? Un Zidane à l’OM à l’avenir ? En 2024, pour Carré, Enzo Zidane avait été très concernant l’arrivée d’un de ses frères au sein du club phocéen. C’est ainsi qu’il avait balancé : « Luca, je sais qu’il a une très forte personnalité. Il est très compétitif, je sais qu’il aime la pression. Ça va le monter, dans n’importe quel club où il sera ».