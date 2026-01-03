Mercato : Ils arrivent à l’OM, le clan Zidane l’annonce !

Né à Marseille, Zinedine Zidane n’a toutefois jamais défendu les couleurs de l’OM. Cela arrivera-t-il à l’avenir ? A défaut de voir Zizou débarquer sur la Canebière, c'est finalement l’un de ses fils qui pourrait porter le maillot du club phocéen. D’ailleurs, à en croire Enzo Zidane, ses frères ne devraient pas hésiter longtemps pour rejoindre l’OM.
Destiné à être le prochain sélectionneur de l’équipe de France, ce n’est donc pas maintenant que Zinedine Zidane devrait enfin débarquer à l’OM. Faut-il alors plutôt s’attendre à l’arrivée d’un de ses fils au sein du club phocéen ? Si Enzo a pris sa retraite, Luca, Elyaz et Théo sont eux toujours en activité et visiblement, rejoindre l’OM les intéresserait clairement…
Zidane à l’OM ?
Un Zidane à l’OM à l’avenir ? En 2024, pour Carré, Enzo Zidane avait été très concernant l’arrivée d’un de ses frères au sein du club phocéen. C’est ainsi qu’il avait balancé : « Luca, je sais qu’il a une très forte personnalité. Il est très compétitif, je sais qu’il aime la pression. Ça va le monter, dans n’importe quel club où il sera ».
« S’ils ont la possibilité de jouer à Marseille, ils iront »
« Là il joue en deuxième division en Espagne, mais s’il a la possibilité de jouer à l’OM, il viendra en courant. Après, les deux petits, n’importe lequel, s’ils ont la possibilité de jouer à Marseille, ils iront », avait poursuivi le fils de Zinedine Zidane.