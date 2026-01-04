Transfert à 10M€ : Le coup de théâtre qui va régaler l’OL !

Pierrick Levallet

L’OL ne va pas s’arrêter en si bon chemin sur le mercato. Le club rhodanien souhaite continuer à se renforcer cet hiver. Les dirigeants lyonnais ne se contenteront donc pas seulement d’Endrick. Les Gones pousseraient ainsi pour recruter Sebastian Szymanski. Et Fenerbahçe pourrait arranger les affaires de l’OL pour l’international polonais.

L’OL va être plutôt actif sur le mercato cet hiver. Les dirigeants lyonnais ont déjà réussi à attirer Endrick en prêt. Mais le buteur du Real Madrid ne devrait pas être le seul à débarquer dans le Rhône. Les Gones voudraient offrir d’autres solutions à Paulo Fonseca. Le club rhodanien aurait ainsi activé une piste en Turquie.

L'OL fonce sur Szymanski L’OL aurait en effet Sebastian Szymanski dans son viseur. L’international polonais a perdu sa place dans le onze de Fenerbahçe. Le club turc ne serait d’ailleurs pas fermé à un départ du milieu offensif de 26 ans. Et de ce fait, les pensionnaires de la Süper Lig pourraient arranger les affaires de la formation lyonnaise.