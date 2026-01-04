Mbappé avec une star : La belle histoire arrêtée... par le Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la dernière intersaison, une relation avec une nouvelle star aurait pu démarrer pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Défenseur respecté et deuxième du Ballon d'or 2019, Virgil Van Dijk (34 ans) aurait vu d'un très bon oeil une signature en tant qu'agent libre à la Casa Blanca. Néanmoins, le choix des Madrilènes s'est plutôt porté sur Dean Huijsen, débouchant sur le renouvellement de son contrat à Liverpool.

En fin de saison dernière, Liverpool annonçait une double prolongation de contrat. Les deux tauliers du groupe d'Arne Slot que sont Mohamed Salah et Virgil Van Dijk apposaient tous deux leurs signatures sur un nouveau bail. Le défenseur néerlandais de 34 ans prolongeait jusqu'à l'été 2027 en ayant néanmoins un tout autre projet en tête.

Van Dijk a offert ses services au Real Madrid Si l'on se fie aux informations divulguées par Marca ces dernières heures, le plan de Virgil Van Dijk aurait été de s'engager en faveur du Real Madrid au cours de la dernière intersaison. D'ailleurs, les représentants de la star de Liverpool seraient à l'époque entrés en contact avec les décideurs de la Casa Blanca, sans succès.