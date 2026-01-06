Mercato - PSG : Nouvelle bombe avec un transfert à l'étranger !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Lucas Beraldo pourrait quitter le PSG dès cet hiver. En effet, Fenerbahçe envisagerait de boucler un nouveau coup à la Milan Skriniar lors de ce mercato. Plus précisément, le club turc aimerait finaliser le prêt avec option d'achat de Lucas Beraldo.

Le 1er janvier 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé la signature de Lucas Beraldo. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord à hauteur de 20M€ avec São Paulo pour conclure le transfert du défenseur brésilien.

PSG : Fenerbahçe veut recruter Beraldo au plus vite Incapable de s'imposer comme un titulaire en puissance depuis son arrivée au PSG, Lucas Beraldo pourrait ne plus faire long feu à Paris. En effet, Fenerbahçe voudrait arracher le jeune talent de 22 ans au club de la capitale lors de ce mercato hivernal.