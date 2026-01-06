Mercato - PSG : Nouvelle bombe avec un transfert à l'étranger !

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Lucas Beraldo pourrait quitter le PSG dès cet hiver. En effet, Fenerbahçe envisagerait de boucler un nouveau coup à la Milan Skriniar lors de ce mercato. Plus précisément, le club turc aimerait finaliser le prêt avec option d'achat de Lucas Beraldo.
Le 1er janvier 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé la signature de Lucas Beraldo. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord à hauteur de 20M€ avec São Paulo pour conclure le transfert du défenseur brésilien.
PSG : Fenerbahçe veut recruter Beraldo au plus vite
Incapable de s'imposer comme un titulaire en puissance depuis son arrivée au PSG, Lucas Beraldo pourrait ne plus faire long feu à Paris. En effet, Fenerbahçe voudrait arracher le jeune talent de 22 ans au club de la capitale lors de ce mercato hivernal.
Mercato - PSG : Un nouveau coup à la Skriniar ?
D'après les indiscrétions de Takvim, la direction de Fenerbahçe souhaiterait réaliser un nouveau coup à la Milan Skriniar. Après avoir bouclé le transfert du défenseur slovaque avec le PSG, le club présidé par Sadettin Saran aimerait renégocier un prêt avec une option d'achat, mais cette fois pour s'offrir les services de Lucas Beraldo. Alors que le Fener aimerait finaliser l'opération au plus vite, le Brésilien pourrait retrouver Milan Skriniar et former une charnière avec lui en Super Lig.