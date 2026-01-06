Le PSG tient un sacré renfort : Le gros coup de Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Repositionné sur le flanc droit de la défense, Warren Zaïre-Emery a tout d’un renfort pour le PSG, lui qui réussit actuellement à faire oublier l’absence d’Achraf Hakimi, pourtant considéré comme le meilleur joueur du monde à son poste. Un coup signé Luis Enrique, qui avait fait l’impasse sur le recrutement d’un latéral droit l’été dernier.

L’été dernier, le PSG n’a pas recruté de latéral droit, malgré l’absence de doublure à Achraf Hakimi. Un choix assumé par Luis Enrique, désireux de miser sur la polyvalence de ses joueurs pour pallier l’absence du Marocain pendant cette CAN. Force est de constater que le pari de l’entraîneur espagnol fut le bon, avec les prestations convaincantes de Warren Zaïre-Emery depuis le mois de novembre.

« S'il décide que ce sera sa position, il sera très performant » Désormais, certains spécialistes du poste imaginent Warren Zaïre-Emery se reconvertir dans la durée comme latéral droit. « Ça dépend forcément des schémas tactiques, mais il a toutes les qualités physiques pour ce poste, confie notamment Djibril Sidibé à L’Équipe. Il est vraiment intense. Ce qui m'avait marqué aussi, sur ses premières en bleu (fin 2023 et début 2024), c'est la sérénité. On avait l'impression qu'il avait 24-25 ans. C'est un poste hyper exigeant aujourd'hui et très exposé. Warren a cette maturité-là et cette rigueur. Sur le terrain, c'est forcément moins flagrant qu'Hakimi. Mais ça dépend de lui, de ce cap mental. S'il décide que ce sera sa position, il sera très performant. »